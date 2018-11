Turška policija v primeru Hašodži preiskala vilo savdskega državljana

Policisti so preiskavo začeli v dvonadstropni stavbi v termalnem okrožju v Yalovi s pomočjo sledilnih psov in dronov, preiskava pa se je nato razširila na bližnjo vilo, poroča državna tiskovna agencija Anadolu. Preiskava se je osredotočila na vodnjak na dvorišču vile v vasi Samanli.

Po pisanju provladnega časnika Yeni Safak preiskovalci sumijo, da se tam nahajajo posmrtni ostanki do Rijada kritičnega novinarja Hašodžija.

Lastnik vile, ki so jo preiskali, je Savdijec, za katerega tožilec v Istanbulu trdi, da je dan pred umorom novinarja govori z enim od osumljencev. "Verjamemo, da sta govorila o tem, kako po razkosanju uničiti ali skriti novinarjevo truplo," je po poročanju francoske tiskovne agencije v izjavi navedel tožilec.

Truplo verjetno razgradili s kislino

Savdskega novinarja Hašodžija, ki je pisal za Washington Post, so 2. oktobra umorili na savdskem konzulatu v Istanbulu. Savdska Arabija je sprva zavračala vsakršno vedenje o usodi ostrega kritika prestolonaslednika Mohameda bin Salmana, nato pa pod velikim mednarodnim pritiskom vendarle priznala, da so ga savdski agenti ubili "po nesreči".

Preiskovalci posmrtnih ostankov Hašodžijevega trupla še niso našli. O tem, kaj se je zgodilo z njim, obstaja več različic, turške oblasti pa trdijo, da so ga Savdijci razkosali in razgradili v kislini. Do današnje preiskave prihaja dva tedna po tem, ko so turški mediji poročali, da so v vzorcih, ki so jih preiskovalci vzeli na konzulatu, našli sledi kisline.