Turizem ustvari osem odstotkov globalnih izpustov ogljikovega dioksida

Domači in mednarodni turizem skupno ustvarita osem odstotkov vseh globalnih izpustov ogljikovega dioksida, kaže nova raziskava. Ogljični odtis turizma se ob tem hitro povečuje, predvsem na račun letalskih potovanj, povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Mednarodno združenje zračnega prometa IATA predvideva, da se bo število letalskih potnikov do leta 2036 skoraj podvojilo na 7,8 milijarde letno. Letalska industrija prispeva dva odstotka vseh človeško ustvarjenih izpustov ogljikovega dioksida, če bi bila država, bi se uvrstila na 12. mesto. Foto: Qantas

"Turizmu se obeta višja rast kot vrsti drugih gospodarskih sektorjev," je v študiji, objavljeni v reviji Nature Climate Change, opozorila glavna avtorica raziskave Anurima Malik s sydneyjske univerze. Prihodki turistične panoge naj bi se do leta 2025 letno povečevali za štiri odstotke.

Ogljični davek ali emisijski kupon za letalstvo

Da bi omejili ogljični odtis turizma, bodo v prihodnje nujni ukrepi, kot so ogljični davek ali emisijski kuponi za letalstvo, navajajo raziskovalci.

ZDA med državami, ki s turizmom ustvarijo največ ogljičnega odtisa

Na lestvici držav, ki iz naslova turizma ustvarijo največ izpustov ogljikovega dioksida, kraljujejo ZDA. Med prvo deseterico so tudi Nemčija, Kanada in Velika Britanija.

Visoko se umeščajo tudi nekatere hitro rastoče države. Kitajska je tako na drugem mestu, Indija, Mehika in Brazilija pa so razvrščene od četrtega do šestega mesta.

Do leta 2036 se bo število letalskih potnikov skoraj podvojilo

"Ob rasti prebivalstva je skrb vzbujajoče tudi, da ljudje z vse višjimi prihodki potujejo dlje, bolj pogosto in so bolj odvisni od letalskega prevoza," je opozoril eden od soavtorjev raziskave Ya-sen Sun z univerze v Queenslandu.

Podnebna konferenca v Bonnu

Ta teden se je v Bonnu v Nemčiji končala podnebna konferenca, na kateri so tehnični pogajalci skoraj 200 držav pripravljali pravila za implementacijo pariškega podnebnega sporazuma po letu 2020. Z dogovorom naj bi dosegli, da se povprečna globalna temperatura do konca stoletja ne dvigne za več kot dve stopinji Celzija glede na predindustrijsko dobo.

Obljube držav sicer trenutno ne zadostujejo za dosego omenjenega cilja. Če bi vse države izpolnile, kar so prostovoljno ponudile leta 2015 pred sprejetjem pariškega sporazuma, bi se temperatura zvišala za skoraj tri stopinje. To bi prineslo za planet katastrofalne posledice.