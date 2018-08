Turčija zaradi trgovskega spora vložila tožbo proti ZDA

Na zahtevo Ankare se bo Svetovna trgovinska organizacija (WTO) ukvarjala z dodatnimi ameriškimi carinami na jeklo in aluminij iz Turčije. Pri organizaciji s sedežem v Ženevi so danes potrdili prejem ustreznega zahtevka, najprej pa bosta imeli obe strani 60 dni časa, da poskusita s pogajanji sami najti rešitev spora.

"Turčija trdi, da so ukrepi v nasprotju z vrsto določb sporazuma WTO o zaščitnih ukrepih ter splošnega dogovora o carinah in trgovini (GATT) iz leta 1994," po poročanju francoske tiskovne agencije AFP piše v sporočilu WTO.

Trgovinski spor je močno zaostril odnose med Ankaro in Washingtonom. Ameriški predsednik Donald Trump je carine na uvoz turškega jekla in aluminija pred enim tednom podvojil na do 50 odstotkov, s čimer naj bi se odzval na hišni zapor ameriškega pastorja Andrewa Brunsona. Turške oblasti ga obtožujejo terorizma in vohunjenja, zaradi česar mu grozi 35 let zapora.

Ankara je odgovorila s seznamom 22 ameriških izdelkov, za katere je Turčija prav tako podvojila carine. Na njem so med drugim avtomobili, alkoholne pijače, kozmetični izdelki, tobačni izdelki, papir in riž.

Napoved dodatnih carin je močno zamajala tečaj turške lire. Njen tečaj se je od 10. avgusta znižal že za skoraj 20 odstotkov.