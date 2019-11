Turčija začela izgon pripadnikov IS iz evropskih držav

Turčija je danes začela izgon pripadnikov teroristične milice Islamska država iz evropskih držav in tudi ZDA v njihove domovine. Gre za člane IS s tujim državljanstvom, ki so se borili v Siriji. Ankara bo izgnala več državljanov Nemčije, Francije, Irske, Nizozemske in Danske. Že danes je na Dansko vrnila enega pripadnika IS.

To je danes sporočilo turško notranje ministrstvo in s tem udejanjilo petkovo napoved turškega notranjega ministra Süleymana Soyluja. Ankara je sporočila, da bodo nemškega in danskega državljana, ki so ju zadrževali v tamkajšnjih pripornih centrih, iz Turčije izgnali danes. Že pred njima je Turčija v ZDA izgnala ameriškega borca IS.

Danskega borca IS ob prihodu aretirali

28-letni danski državljan, član IS, je danes že prispel na Dansko, kjer so ga oblasti ob prihodu aretirale. Po navedbah medijev naj bi šlo za Ahmada Salema el-Haja, rojenega v Aarhusu na Danskem. V Sirijo je odšel leta 2013, da bi se pridružil Islamski državi.

Foto: Reuters Danska ga je leta 2014 obtožila terorizma in izdala mednarodni nalog za njegovo aretacijo. El-Haj se je bil v bombnem napadu v Siriji v začetku leta 2017 hudo poškodovan in je od takrat priklenjen na invalidski voziček. Pozneje naj bi se skupaj s sirsko ženo in otrokoma pretihotapil v Turčijo, decembra 2017 pa so ga v turškem mestu Kilis aretirali.

Na grško-turški meji pa naj bi obtičal domnevni pripadnik IS, ameriški državljan, ki so ga izgnale turške oblasti. Te naj bi ga zajele med turško ofenzivo, vendar pa ga je Grčija, ki mu ni odobrila vstopa, poslala nazaj v Turčijo. Ta ga prav tako ni spustila nazaj v državo. Grške oblasti so sporočile, da ne dovolijo vstopa v državo domnevnemu borcu IS, ki je poskušal mejo prečkati na mejnem prehodu Edirne na severozahodu Turčije. Grški oblasti so ga poslale peš nazaj v Turčijo, ta pa ga ni želela sprejeti nazaj.

Še sedem pripadnikov IS z nemškim državljanstvom, ki jih prav tako zadržujejo v pripornih centrih, bodo deportirali v četrtek. Vseh nemških pripadnikov IS naj bi bilo 20. V pripravi je tudi izgon 11 članov IS iz Francije, prav tako tudi več državljanov Irske in Nizozemske, je dejal tiskovni predstavnik turškega notranjega ministrstva Ismail Catakli.

Med borci ni Slovencev

Ni jasno, kdaj in kje so bili pripadniki IS, ki jih bo Turčija izgnala, zajeti, torej ali so jih zajeli po ofenzivi, ki jo je Turčija proti kurdskim milicam na severu Sirije sprožila 9. oktobra, ali prej. Ankara tudi ni pojasnila, kako bodo deportacijo izvedli. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan trdi, da trenutno v turških zaporih sedi 1.149 pripadnikov Islamske države, med katerimi je 737 tujih državljanov.

Foto: Reuters Med ofenzivo na severu Sirije je turška vojska po navedbah turškega notranjega ministra zajela 287 pripadnikov IS, med njimi ženske in otroke. Nemški notranji minister Heiko Mass je prejšnji teden kritiziral odločitev Turčije, ker da jim ta ni podala nobenih konkretnih informacij o pripadnikih IS.

"Najprej je treba pravno ugotoviti, da gre res za nemške državljane," je dejal med obiskom v Budimpešti. Dodal pa, da je nemška vlada nemške državljane zavezana sprejeti. Več evropskih držav je doslej zavračalo sprejetje pripadnikov IS z njihovim državljanstvom, ki so jih sirski uporniki na čelu s kurdskimi milicami zajeli na severu Sirije.

Po podatkih slovenskega zunanjega ministrstva med njimi ni nobenih borcev IS s slovenskim državljanstvom. Nobenih informacij nimamo, da bi bili med zajetimi borci IS kjerkoli na območju Sirije ali Iraka slovenski državljani, so za pojasnili na ministrstvu za zunanje zadeve.