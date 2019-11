Turčija svari, da bo tuje borce Islamske države vrnila v Evropo

V Ankari so bili kritični do tistih evropskih držav, ki so tujim borcem IS odvzele državljanstvo.

Turčija je danes posvarila, da bo tuje borce skrajne Islamske države (IS), ki so jih ujeli med ofenzivo v Siriji, kljub nasprotovanju nekaterih evropskih držav vrnila v njihove izvorne države. V Ankari so bili ob tem kritični do tistih evropskih držav, ki so tujim borcem IS odvzele državljanstvo.

"Ne bomo jih obdržali za večno," je novinarjem dejal turški notranji minister Süleyman Soylu. "Nismo hotel za Islamsko državo," je še poudaril turški notranji minister. Turčija je tako napovedala, da bo tuje borce IS za zapahi obdržala le za določen čas, nato pa jih bo poslala nazaj v njihove domovine.

Več evropskih držav tujim borcem IS že odvzelo državljanstvo

Več evropskih držav, med njimi sta tudi Nizozemska in Velika Britanija, je tujim borcem in njihovim družinskim članom že odvzelo državljanstvo, zaradi česar jih Ankara ne more vrniti domov. Soylu je bil kritičen do te odločitve, ki jo je označil za "nesprejemljivo in neodgovorno" in ki Turčiji po njegovih besedah prepušča, da se ukvarja s statusom teh ljudi. Kot je še dejal, so te države z odvzemom državljanstva našle enostavno rešitev.

Soylu ni želel navesti natančnejšega števila domnevnih pripadnikov IS in njihovih družinskih članov, ki jih je Turčija iz rok kurdskih sil prevzela v okviru vojaške operacije, ki jo je sprožila 9. oktobra proti kurdski milici na severovzhodu Sirije. Ankara je ofenzivo medtem končala in prevzela nadzor nad delom območja ob sirsko-turški meji.