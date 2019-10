Turčija naj bi prisilno vračala begunce v Sirijo

Nevladni organizaciji Amnesty International in Human Rights Watch sta v petek v poročilu obtožili Turčijo, da prisilno vrača begunce v Sirijo. Turška policija naj bi begunce pretepala in jim grozila, da bi podpisali izjavo, da se želijo vrniti v Sirijo. Turčija obtožbe zavrača.

Amnesty International je sporočila, da Turčija prisilno vrača ljudi na vojno območje in s tem ogroža njihova življenja. Dodala je, da so bili ljudje prisiljeni v vrnitev z ukano ali silo. Organizacija ocenjuje, da je bilo takšnih beguncev v zadnjih mesecih več sto. Prav tako je podvomila o turških navedbah, da se sirski begunci želijo vrniti na območje konflikta, in navedbe označila za nevarne in nepoštene.

Turčija očitke zavrača in pravi, da želijo begunce vrniti varno in častno

Human Rights Watch v svojem poročilu pravi, da je bilo več deset Sircev, mogoče pa tudi mnogo več, arbitrarno pridržanih in med januarjem in septembrom izgnanih v severno Sirijo kljub tamkajšnjemu konfliktu. Pravi tudi, da so jih odpeljali v Sirijo po podpisu dokumentov, ki jih niso smeli prebrati, nekatere pa nezakonito izgnali v pokrajino Idlib, ki da je eno najbolj nevarnih območij v Siriji.

Foto: Reuters

Predstavnik turškega zunanjega ministrstva Hami Aksoy je obtožbe zavrnil in dejal, da so "izjave o prisilnem vračanju, grožnjah in slabem ravnanju neresnične in popolnoma izmišljene". Dodal je, da Turčija želi begunce vrniti "prostovoljno, varno in častno, prav tako pa meni, da bi moral biti ta postopek voden z upoštevanjem mednarodnega prava".

Turški diplomatski vir je dejal, da "ne pride v poštev, da bi bil kdorkoli prisiljen v podpisovanje dokumentov". Po turškem vojaškem napadu na sever Sirije in umiku Kurdov sta Turčija in Rusija v torek dosegli dogovor o vzpostavitvi t. i. varnega območja na severovzhodu Sirije.

Foto: Reuters

Dolgo bo 120 kilometrov, široko pa 32 kilometrov, tja pa želi Turčija namestiti begunce, ki bi bili nekakšna pregrada med turškimi in sirskimi Kurdi. V Turčiji je sicer trenutno okoli 3,6 milijona sirskih beguncev.