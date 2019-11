Turčija prijela tudi Bagdadijevo ženo

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je danes dejal, da je Turčija prijela ženo nekdanjega voditelja skrajne džihadistične skupine Islamska država Abuja Bakra al Bagdadija, ki je oktobra umrl med ameriško vojaško operacijo v Siriji. Iz Ankare so v torek že sporočili, da so prijeli Bagdadijevo sestro.

Recep Tayyip Erdogan v nastopu pred študenti teologije v Ankari ni povedal, kje in kdaj so zajeli Bagdadijevo ženo. Poudaril je, da so ZDA po operaciji, v kateri je umrl Bagdadi, zagnale ogromno komunikacijsko kampanjo. Turčija, ki je zajela njegovo ženo, pa pri tem ni zganjala panike. "To danes prvič objavljam," je dejal.

Bagdadi ima več sester in bratov

Turški predstavniki so v torek sporočili, da so v napadu v sirskem mestu Aziz prijeli eno od Bagdadijevih sester Rasmijo Avad in tudi njenega moža, snaho in pet otrok. Tudi Erdogan je danes dejal, da so prijeli "eno Bagdadijevo sestro in svaka". Ta je imel sicer več bratov in sester, a po pisanju ameriškega časnika New York Times ni znano, ali so vsi živi.

Foto: Reuters

Bagdadi se je 27. oktobra ubil, ko so ga na posestvu na severozahodu Sirije izsledile specialne sile ameriške vojske. Domnevno 48-letni Iračan je nasilno džihadistično gibanje zgradil v močno silo, ki je leta 2014 na velikem ozemlju Sirije in Iraka razglasila svoj kalifat.

Ameriški predsednik Donald Trump je Bagdadijevo smrt označil za zmago, kritiki pa opozarjajo, da Islamska država kljub temu ostaja pomembna grožnja v Siriji in drugod.

Skrajna skupina je pred dnevi sporočila, da je novi vodja džihadistov Abu Ibrahim al Hašemi al Kuraši, svoje privržence pa pozvala, naj prisežejo zvestobo novemu voditelju.