Tudi v Veliki Britaniji bodo poleti imeli bone #video

Na Otoku so po pritisku igralca Manchester Uniteda Marcusa Rashforda včeraj do konca poletnih počitnic podaljšali brezplačne bone za obroke, ki so jih prejemali šoloobvezni otroci. Zaradi tega bo čez poletje imelo dovolj hrane približno 1,3 milijona otrok.

Med tem časom vlada pričakuje, da bodo šole podprle učence, ki so upravičeni do brezplačnih šolskih obrokov, z alternativnimi rešitvami, kot so paketi s hrano za dostavo, nacionalna shema bonov, ki jo financira vlada, ali pa nadomestni boni za lokalno trgovino ali supermarket.

Hrano bo dobilo 15,4 odstotka otrok

Med korono so številnim družinam vsak teden izdali elektronski bon ali darilno kartico v vrednosti 15 funtov na učenca, ki so to lahko porabile v različnih supermarketih. Podoben sistem bo veljal tudi poleti.

Hrano bo čez poletje tako dobilo približno 15,4 odstotka vseh otrok, ki obiskujejo šolo. Za izpolnitev pogojev morajo njihova gospodinjstva zaslužiti največ 7400 funtov na leto.

Porabili bodo skoraj 200 milijonov funtov

Sprva je vlada trdila, da se bo sistem bonov čez poletje ukinil, a po pritisku javnosti in javnem pismu Rashforda, v katerem je izpostavil, da se je v preteklosti tudi njegova družina zanašala na brezplačne šolske obroke, si je vlada premislila in bone podaljšala za šest tednov, med poletnimi počitnicami.

An Open Letter to all MPs in Parliament...#maketheUturn



Please retweet and tag your local MPs pic.twitter.com/GXuUxFJdcv — Marcus Rashford (@MarcusRashford) June 14, 2020

Sistem bo stal približno 120 milijonov funtov, če temu prištejemo še 63 milijonov, ki jih je vlada že namenila za pomoč družinam z nizkimi dohodki, bodo za pomoč tistim v stiski porabili skoraj 200 milijonov funtov.

Boni veljajo le do konca poletja

Kaj je sprožilo spremembo odločitve, vlada ni želela povedati, je pa premier Boris Johnson pohvalil Rashforda za njegov prispevek k razpravi o revščini. Rashford pa je dejal, da je hvaležen, da je premier svojo odločitev spremenil.

Potezo vlade so pohvalili tako nasprotujoči politiki kot mnoge znane osebnosti. Uradni predstavnik premierja pa je dejal, da so boni odziv na "edinstvene okoliščine pandemije" in bodo po koncu poletja ukinjeni.