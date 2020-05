Ker je kritizirala Johnsona, je morala predati voditeljski stolček #video

Britanski mediji poročajo, da je morala Emily Maitlis kazensko predati voditeljski stolček po tem, ko si je privoščila krajši monolog o glavnem svetovalcu premierja Borisa Johnsona, Dominicu Cummingsu, ki je marca in aprila kršil glavna pravila karantene.

V njem je dejala, da je "Dominic Cummings kršil pravila, kar javnost vidi, vlada pa ne".

"Spomnimo, vedno je bil človek, ki je tiste, ki niso upoštevali pravil, označil za elito, zato bi lahko zdaj razumel jezo javnosti. Naj se tisti, ki sledijo pravilom, počutijo kot bedaki, hkrati pa je številnim dal misliti, da jih lahko kršijo. Premier vse ve, a se je odločil to ignorirati." Njen monolog si lahko ogledate v zgornjem videu.

Dominic Cummings je Britance ujezil, ker je marca in aprila kršil glavna pravila karantene, pri čemer sta bila oba z ženo okužena z novim koronavirusom. Foto: Getty Images

Maitlisova bi morala naslednji dan spet voditi oddajo, a jo je začasno zamenjala Katie Razzal, pri čemer pa je javno poudarila, da se to ni zgodilo zaradi kritike Johnsona, temveč si je zgolj zaželela prost večer.

"Zelo sem hvaležna svoji prijateljici in odlični kolegici Katie Razzal, da je vskočila namesto mene. To je storila, ker sem prosila za prost večer, tako sem vedela, da je oddaja v odličnih rokah," je zapisala na Twitterju kot odziv Razzalovi, ki je pred tem tvitnila, da nikakor ne bi sprejela vodenja, če si ne bi Maitlisova sama tako zaželela.

So grateful to my friend and excellent colleague @katierazz for stepping in this evening . She did so because I asked for the night off -knowing tonight’s prog would be in the most excellent hands 🖐 #newsnight https://t.co/0ZkH2KbzBF