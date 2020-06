Johnson: Dogovor z EU o prihodnjih odnosih bi lahko dosegli julija

"Mislim, da nismo tako daleč vsaksebi. Potrebujemo samo malo vzpodbude v pogajanjih," je Johnson povedal po videokonferenci s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom in predsednikom Evropskega parlamenta Davidom Sassolijem, piše STA. "Prej ko bomo to lahko storili, bolje bo. In ne vidim razloga, zakaj ne bi s tem končali julija (...). Ne želim, da bi (pogovori) potekali do jeseni, zime," je poudaril.

V skupni izjavi, objavljeni po srečanju, so sicer sporočili, da se EU in Združeno kraljestvo strinjata o potrebi po novem zagonu v pogajanjih o prihodnjih odnosih. Ob tem sta strani podprli intenziviranje pogovorov s ciljem sklenitve in ratifikacije sporazuma pred koncem tega leta, navaja STA.

Združeno kraljestvo si ne želi podaljšanje prehodnega obdobja

Strani sta vzeli na znanje odločitev Združenega kraljestva, da ne zaprosi za podaljšanje prehodnega obdobja, tako da se bo to v skladu z ločitvenim sporazumom izteklo 31. decembra letos, piše v skupni izjavi, poroča STA.

Časa za dogovor o novem sporazumu je le še približno štiri mesece. V EU namreč opozarjajo, da je rok oktober, saj je treba pustiti nekaj časa tudi za ratifikacijo, bodisi le v Evropskem parlamentu bodisi tudi v vseh parlamentih članic, odvisno od vrste sporazuma.

Bistvenega napredka v dosedanjih štirih krogih pogajanj, ki so se začela marca in jih je močno ohromila tudi pandemija novega koronavirusa, ni bilo, še piše STA.