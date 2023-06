Grozovit zločin na grškem otoku Kos pretresa Evropo

27-letna Anastasia-Patricia Rubinska je na Kosu živela že en mesec in delala v restavraciji hotela s petimi zvezdicami, v katerem je bil zaposlen tudi njen 28-letni fant, prav tako Poljak. 12. junija se je odpravila na zabavo, kasneje pa poklicala svojega fanta, da je popila preveč in da se bo k njemu pripeljala z motorjem. Takrat je tudi zadnjič govorila s fantom, kar potrjujejo nadzorne kamere v hotelu. Ker je ni bilo, je fant prijavil njeno izginotje.

Zadnjič naj bi jo tisti večer videli okoli 23. ure. "Najverjetneje se je na motor usedla z moškim iz Bangladeša, ki naj bi jo le peljal do njenega fanta," so dejale priče po njenem izginotju. Zadnjič so jo videli pred minimarketom v regiji Marmari.

Bangladeshi immigrant arrested after the body of missing Polish woman Anastasia-Patricia Rubinska was found on the island of Kos.https://t.co/X6IWhgXv5x — UK Justice Forum 🇬🇧 Latest Video News Updates! (@Justice_forum) June 19, 2023

DNK, odkrit v hiši, se ujema z žrtvijo

Truplo Rubinske so šest dni kasneje, v nedeljo, našli pod drevesom na območju mokrišč Alykes Tigaki, v bližini doma 32-letnega Bangladeševca, ki so ga dan pred tem pridržali zaradi suma ugrabitve, je še poročal Mirror. Truplo naj bi bilo po navedbah policijskega poročila pokrito z vejami, polovica zavita v črno vrečo, druga polovica je bila zunaj.

V hiši osumljenca so policisti našli dva noža, rumen pulover z madeži in svetlimi lasmi ter letalsko vozovnico za Italijo, kupljeno po Anastasijinem izginotju. DNK, najden v prostoru, se je ujemal z žrtvijo. Tudi preiskava njenega mobilnega telefona je pokazala drugo lokacijo, kjer se je dogovorila za srečanje s partnerjem.

This is the Bangladeshi who is being held and questioned as the main suspect in the murder, and suspected rape, of Polish woman Anastasia Patricia Rubinska on the Greek island of Kos. pic.twitter.com/J7bf4CHPy4 — Paul Antonopoulos 🇬🇷🇨🇾 (@oulosP) June 19, 2023

"Lokacija trupla je približno kilometer od hiše, kjer je živel 32-letni osumljenec. V zadnjih nekaj urah so oblasti svojo preiskavo osredotočile na zapuščeno območje, ki je v bližini doma aretiranega bangladeškega državljana. Preiskali so tudi vodnjake v okolici," so po navedbah lokalnega medija Proto Thelma še navedli v policijskem poročilu. Po prvih ugotovitvah naj bi bil vzrok smrti zadavljenje.

@CommunityNotes 4 of have them have been released and they are not there as refugees. Twisting the story to hurt the image of asylum seekers https://t.co/ONVU2LLMFQ — Mehrdad | مهرداد (@MehrdadNoush) June 19, 2023

Najprej pridržali pet moških

Sprva so zaradi umora pridržali pet moških, med njimi tudi Bangladeševca v priporu. Vsi so priznali, da so Rubinsko srečali pred minimarketom. Trdili so, da je bila vinjena, in ji ponudili, da jo odpeljejo k njej domov. Štiri moške, iz Bangladeša in Pakistana, so po zaslišanju izpustili.

Moški iz Bangladeša je kasneje priznal, da je imel spolne odnose z žrtvijo v svojem domu in da je njeno truplo kasneje odvrgel. Kot je poročal CNN, naj bi policija preučevala tudi možnost, da jo je 32-letni osumljenec k sebi domov zvabil z obljubo, da ji bo dal marihuano, ki naj bi si jo želela.

KOS (Grèce) Anastasia-Patricia Rubinska une polonaise a été droguée et violée par un groupe de migrants pakistanais et bangladais. @Utopia_56 @JLMelenchon @CNEWS @BFMTV #abaya STOP IMMIGRATION https://t.co/gWVDMQJsyP — Nathalie Kan (@KaanNathalie) June 18, 2023

Oster odziv poljske vlade

"Storilec mora nositi zelo hude posledice," se je po dogodku odzval poljski premier Mateusz Morawiecki, ki je že napovedal, da bo vlada od Grčije zahtevala izročitev osumljenca in da mu bodo sodili pred poljskim sodiščem, kjer bo dobil najvišjo mogočo kazen.