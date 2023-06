Grozljivka v Angliji: na ulicah našli tri trupla, policija aretirala 31-letnika

Policija je zaprla središče mesta Nottingham v osrednjem delu Velike Britanije, potem ko so zgodaj zjutraj na različnih krajih našli tri trupla. Mestna policija je sporočila, da so zaradi suma umora že prijeli 31-letnika, poročajo tuje tiskovne agencije.

Trije ljudje so v bolnišnici, potem ko jih je neznanec s kombijem poskušal povoziti. Policija sumi, da je ta incident povezan z omenjenimi žrtvami, saj se je zgodil po tem, ko so nekaj po 4. uri v eni od ulic v središču mesta našli dve trupli. Kasneje so v drugi ulici našli še eno truplo, poročajo britanski mediji.

Policija sumi, da so incidenti povezani

Predstavnica policije Kate Meynell je dogodek označila za grozljiv in tragičen. Povedala je, da menijo, da so incidenti povezani, in da so pridržali 31-letnega moškega.

Poudarila je še, da je preiskava v začetni fazi in da si policija prizadeva ugotoviti, kaj natančno se je zgodilo. Meščane je pozvala k potrpežljivosti, saj bodo med preiskavo številne ceste v mestu ostale zaprte.