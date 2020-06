Trumpova vlada kitajskim letalskim družbam prepoveduje polete v ZDA

Ameriške letalske družbe so zaprosile za obnovo poletov na Kitajsko s 1. junijem, kitajska vlada pa te prošnje ni odobrila. Ameriško ministrstvo za promet ocenjuje, da gre za kršitev sporazuma o letalskem prometu med državama, zato se je odločilo za povračilni ukrep. Tako tudi kitajske družbe od 16. junija naprej ne bodo smele leteti v ZDA, navaja STA.

Trump sicer v zadnjih tednih pogosto poudarja, da je že 31. januarja prepovedal vse polete iz Kitajske, da bi preprečil širjenje novega koronavirusa. A popolne prepovedi nikoli ni bilo, saj ni veljala za Američane in druge, ki so iz Kitajske potovali v ZDA.

Ameriške letalske družbe so zaradi koronavirusa pozneje prekinile ali zmanjšale število poletov na Kitajsko. Delta in United sta že maja zaprosila Peking, da jima dovoli obnovo prometa, vendar se to ni zgodilo. Kitajska letala so v zmanjšanem obsegu še vedno letela v ZDA tudi na višku pandemije. Dovoljen jim je bil en polet v ZDA na teden, piše STA.

Ameriško ministrstvo za promet kitajske letalske družbe obtožuje, da so se omejitvi izogibale s čarterskimi poleti mimo rednih linij. Ministrstvo dodaja, da si ne želi poglabljati spora, ampak pospešiti njegovo rešitev, tako da bosta lahko obe strani uveljavljali svoje pravice, ki izhajajo iz dvostranskega sporazuma.

Pred izbruhom pandemije novega koronavirusa so ameriške in kitajske družbe med ZDA in Kitajsko vsak teden opravile okoli 325 poletov, poroča STA.