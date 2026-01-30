Trump upa, da vojaško posredovanje v Iranu ne bo potrebno

Predsednik ZDA Donald Trump je v četrtek izrazil upanje, da ameriškim silam ne bo treba izvesti operacije proti Iranu. Dodal je, da namerava nadaljevati pogovore s Teheranom o morebitnem jedrskem sporazumu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"V svojem prvem mandatu sem okrepil vojsko, zdaj pa imamo skupino, ki se odpravlja v Iran, in upam, da nam je ne bo treba uporabiti," je novinarjem povedal Trump.

Na vprašanje, ali načrtuje pogovore z iranskimi oblastmi, je dodal: "Imel sem jih in jih načrtujem. Da, imamo veliko zelo velikih, zelo močnih ladij, ki plujejo proti Iranu, in bilo bi odlično, če jih ne bi bilo treba uporabiti."

Napeti odnosi med Washingtonom in Teheranom so se dodatno zaostrili po nedavnih protestih v Iranu, ki so jih oblasti krvavo zatrle. Trump je namreč že sredi meseca zagrozil z vojaškim posredovanjem, če se bo nasilje nad protestniki nadaljevalo. Hkrati je pred dnevi v regijo napotil floto vojaških ladij.

Iran je medtem odgovoril z grožnjo z napadom na ameriške vojake v regiji, vrhovni vodja ajatola Ali Hamenej je tudi zagrozil z napadom na Izrael. Iranski general Mohamad Akraminia pa je v četrtek dejal, da bo odziv Teherana na kakršnokoli agresivno dejanje ZDA odločen.