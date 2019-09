Trump trdi, da si iranski državni vrh želi srečanja z ZDA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Lahko vam povem, da si Iran želi srečanja," je novinarjem v Beli hiši povedal ameriški predsednik Donald Trump. Ta je že večkrat ponovil pripravljenost na srečanje z iranskim predsednikom Hasanom Rohanijem, za katero je avgusta dal pobudo francoski predsednik Emmanuel Macron.

V Teheranu omenjeno srečanje zavračajo, dokler bodo ZDA ohranjale sankcije proti Iranu. "Američani morajo razumeti, da bojevitost in hujskanje k vojni nista v njihov prid. Oboje je treba opustiti," je v sredo dejal Rohani.

ZDA lani enostransko izstopile iz iranskega jedrskega sporazuma

ZDA so lani enostransko izstopile iz mednarodnega sporazuma o iranskem jedrskem programu iz leta 2015 in ponovno uvedle sankcije proti Iranu, med drugim so prepovedale izvoz nafte. Ker rešitve za omilitev ameriških sankcij še ni na vidiku, Iran postopoma opušča izpolnjevanje dodatnih obveznosti iz jedrskega sporazuma.

Politični analitiki upajo, da je več možnosti za zgladitev odnosov med državama po torkovi odslovitvi ameriškega svetovalca za nacionalno varnost Johna Boltona, zagovornika politike trde roke do Irana.