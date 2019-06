Trump sprva odobril vojaški napad na Iran, a si je kasneje premislil

Po ostrem prvem tvitu, v katerem je sestrelitev označil za "zelo veliko napako", je Donald Trump na srečanju s kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem dejal, da težko verjame, da je bila sestrelitev namerna. Po njegovem mnenju je šlo za dejanje nekoga lahkomiselnega in neumnega. Morda kakšnega generala, ki se je zmotil. Nato je razložil, da brezpilotno letalo nima pilota. "Če bi bil nekdo v letalu, bi bila pa to povsem druga zgodba," je dejal Trump.

A glede na poročanje New York Timesa ameriški predsednik ni omilil le svojih izjav. Po pisanju časnika je Trump v četrtek že ukazal napad na iranske vojaške cilje, a ga je zatem preklical. Kot je New York Times, ki se sklicuje na vir v ameriški administraciji, poročal v četrtek, so ZDA nameravale v četrtek zvečer napasti nekaj iranskih ciljev, kot so radarji in protiletalski raketni sistemi, a so ta načrt opustile že v zgodnji fazi.

Časnik ne navaja, kaj je bil razlog za preklic operacije in ali jo morda nameravajo izvesti kasneje. Bela hiša in Pentagon pisanja časnika nista želela komentirati.

Sklicana seja Sveta za nacionalno varnost

Trump je sklical sejo Sveta za nacionalno varnost, člani nacionalno-varnostne ekipe pa so s položajem seznanili tudi kongresne voditelje. Državni sekretar Mike Pompeo, direktorica Cie Gina Haspel, načelnik štaba združenih poveljstev general Joe Dunford, vršilec dolžnosti ministra za obrambo Pat Shanahan in njegov skorajšnji začasni naslednik Mark Esperso kongresnikom razložili kako in kaj.

Demokrati so opozarjali Trumpa in člane vlade, naj bodo previdni, da se ne zapletejo v vojno. "Trumpu sem povedal, da se te zadeve lahko hitro poslabšajo in izrazil skrb, da se vlada ne bo spotaknila v vojno," je dejal vodja senatnih demokratov Chuck Schumer.

Predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi je menila, da Trump noče vojne z Iranom. Trumpu je jasno povedala, da bo vlada za morebitno vojno ali vojaško akcijo proti Iranu potrebovala zeleno luč kongresa. "ZDA morajo biti odločne in strateške pri zaščiti interesov, a obenem ne lahkomiselne," je dejala.

Precej bolj bojevit je bil republikanski senator Lindsey Graham iz Južne Karoline, ki je dejal, da ima Iran morilski režim in zagrozil, da jim bodo ustregli, če se želijo tepsti.

Iran sestrelitve ne zanika. Šlo je za namerno dejanje samoobrambe, je v ZN povedal veleposlanik Madžid Takht Ravanči. Brezpilotno letalo je vstopilo v iranski zračni prostor in se kljub številnim radijskim pozivom ni umaknilo in so ga v skladu z Ustanovno listino ZN, ki dovoljuje samoobrambo pač sestrelili. Ameriška mornarica trdi, da je bilo letalo nad mednarodnimi vodami.