Trump odpovedal obisk Danske, ker ta ne želi prodati Grenlandije

Odločitev kaže na to, kako zainteresiran je Trump za nakup tega strateško pomembnega otoka, ki ga skoraj v celoti prekriva led, a je poln naravnih virov, čeprav so mnogi sprva mislili, da gre za šalo.

"Na podlagi komentarjev premierke Mette Frederiksen, da nima nikakršnega interesa za pogovore o prodaji Grenlandije, bom preložil najino srečanje, ki je bilo predvideno čez dva tedna," je v torek tvitnil Trump. Tiskovni predstavnik Bele hiše je nato potrdil, da je obisk na Danskem odpovedan.

Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019

Trump se je ob tem zahvalil danski premierki za neposrednost, s katero je obema državama "prihranila veliko denarja in prizadevanj".

....The Prime Minister was able to save a great deal of expense and effort for both the United States and Denmark by being so direct. I thank her for that and look forward to rescheduling sometime in the future! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019

Ameriški Wall Street Journal je prejšnji petek prvi poročal, da se Trump zanima za nakup Grenlandije, ki je avtonomno ozemlje v okviru Danske. Poročal je, da se je ta nekdanji nepremičninski mogotec o možnostih za nakup največjega otoka na svetu že posvetoval s svojimi svetovalci. Po navedbah neimenovanih virov se je Trump zanimal za naravne vire in geopolitični pomen otoka.

Pošalil se je, da na Grenlandiji ne bo zgradil svojega hotela

Trump je nato v nedeljo potrdil, da ga zanima nakup Grenlandije, a zatrdil, da nakup ni prioriteta njegove administracije. Prav tako je dejal, da to vprašanje ni razlog obiska na Danskem, a ocenil, da gre za velik nepremičninski posel. V ponedeljek se je celo pošalil, da na Grenlandiji ne bo zgradil svojega hotela.

"Grenlandija ni danska"

Danska premierka Mette Frederiksen je že v nedeljo med obiskom na Grenlandiji poudarila, da ta otok ni naprodaj. "Grenlandija ni danska. Grenlandija je grenlandska. Upam, da to ni bilo resno mišljeno," je Frederiksenova odgovorila na vprašanje o Trumpovem interesu za nakup otoka. "To je absurdna razprava, tudi grenlandski premier Kim Kielsen je, seveda, jasno povedal, da Grenlandija ni naprodaj, in s tem je konec," je povedala.

Danska je v 18. stoletju kolonizirala dva milijona kvadratnih kilometrov otoka, kjer danes živi 57 tisoč ljudi. Leta 1953 je postal sestavni del Danske, od 1978 pa ima samoupravo. Večina prebivalcev je pripadnikov avtohtone inuitske skupnosti.