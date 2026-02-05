Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo nakazal, da bi bil glede priseljevanja morda potreben "mehkejši pristop", potem ko je smrt dveh državljanov v okviru posredovanja zveznih agentov za priseljevanje v Minnesoti sprožila ogorčenje in proteste proti zaostreni priseljenski politiki. Oblasti so v sredo napovedale umik 700 agentov iz Minnesote.

"Spoznal sem, da bi morda potrebovali malo mehkejšega pristopa," je za televizijo NBC povedal Trump. "Ampak še vedno morate biti odločni," je dodal v intervjuju za oddajo Nightly News na vprašanje, kaj se je naučil iz dogajanja v Minneapolisu.

V tem največjem mestu v Minnesoti so agenti Službe za priseljevanje in carine (ICE) prejšnji mesec ustrelili protestnika, oba ameriška državljana, kar je v ZDA sprožilo ogorčenje in pozive h končanju racij proti priseljencem.

Predsednik je tudi izrazil obžalovanje zaradi smrti Alexa Prettija in Renee Good, ki so ju v Minneapolisu ubili agenti, in ju opisal kot "žalostna incidenta", ki se ne bi smela zgoditi. Vendar pa je hkrati dejal, da Pretti in Good "nista bila angela".

Novi vodja ameriškega urada za meje Tom Homan je tako v sredo sporočil, da bodo iz Minnesote umaknili 700 zveznih agentov za priseljevanje. Umik bo po njegovih besedah začel veljati takoj, ni pa navedel, ali bodo agenti ICE odšli tudi iz Minneapolisa. Homan je še dejal, da se bodo zvezni agenti sedaj osredotočili na obsojene priseljence, da pa bodo še vedno iskali tudi tiste priseljence, ki so v državi nezakonito.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v sredo dejal, da je iztek sporazuma Novi Start "resen trenutek" za mednarodni mir in varnost. ZDA in Rusijo je pozval, naj začneta pogajanja o novem okviru za nadzor nad jedrskim orožjem, potem ko je danes potekla veljavnost edinega preostalega dogovora, ki omejuje njune zaloge strateških bojnih konic.

"Potek pogodbe Novi Start opolnoči pomeni resen trenutek za mednarodni mir in varnost," je v izjavi dejal Guterres. Opozoril je, da se prvič v več kot pol stoletja soočamo s svetom brez kakršnih koli zavezujočih omejitev glede strateških jedrskih zalog Rusije in ZDA.

Do tega razvoja po njegovih besedah prihaja v obdobju, ko je tveganje uporabe jedrskega orožja najvišje v desetletjih. Guterres je pozval Washington in Moskvo, "naj se nemudoma vrneta za pogajalsko mizo in se dogovorita o naslednjem okviru", poroča francoska tiskovna agencija AFP. Foto: Reuters

Sporazum Novi Start, ki je danes prenehal veljati, je bil edini preostali dogovor, ki je jedrskima velesilama omejeval zaloge strateških bojnih konic in več drugih vrst jedrskega orožja.

Rusija je v sredo, pred potekom sporazuma, sporočila, da je ne zavezujejo več omejitve glede števila jedrskih bojnih glav, ki jih lahko uporabi. ZDA se uradno niso odzvale na ruski predlog o enoletnem podaljšanju pogodbe, je sporočilo zunanje ministrstvo v Moskvi.

Rusija namerava sicer ravnati odgovorno in premišljeno, je še zapisalo ministrstvo v izjavi, s čimer je ponovilo besede, ki jih je dan prej izrekel že ruski predsednik Vladimir Putin.

Državni sekretar ZDA Marco Rubio je medtem v sredo ponovil zahtevo, ki jo je izrazil že ameriški predsednik Donald Trump, da mora katerikoli jedrski dogovor z Rusijo zaradi njenih zmogljivosti vključevati tudi Kitajsko.

Nemški zunanji minister Johann Wadephul je danes ob izrazu zaskrbljenosti zaradi izteka sporazuma pozval Peking, naj po izteku Novega Starta pokaže zadržanost pri razvoju orožja. Tudi on je med obiskom v avstralski prestolnici Canberra menil, da bi morala biti Kitajska vključena v prihodnja prizadevanja za nadzor nad orožjem, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Aktivisti opozarjajo, da bi lahko potek Novega Starta sprožil novo oboroževalno tekmo med največjimi svetovnimi jedrskimi silami in spodbudil Kitajsko k širitvi njenega arzenala.

Pogodbo Novi Start sta leta 2010 podpisala takratna predsednika ZDA in Rusije, Barack Obama in Dmitrij Medvedjev. Veljati je začela leto pozneje in glavnima jedrskima velesilama med drugim omejuje število strateških jedrskih bojnih konic, izstrelitvenih sistemov, balističnih raket in težkih bombnikov.