Avtorji:
K. M., STA

Sreda,
4. 2. 2026,
20.00

Osveženo pred

34 minut

Sreda, 4. 2. 2026, 20.00

Dosmrtna zaporna kazen za atentatorja na Trumpa

Avtorji:
K. M., STA

Trump golf igranje golfa | To je bil drugi poskus atentata na Trumpa v letu 2024, ko je kandidiral za predsednika ZDA. | Foto Reuters

To je bil drugi poskus atentata na Trumpa v letu 2024, ko je kandidiral za predsednika ZDA.

Foto: Reuters

Ameriška zvezna sodnica Aileen Cannon je danes na Floridi Ryanu Routhu, ki je septembra 2024, dva meseca pred predsedniškimi volitvami, skušal izvesti atentat na Donalda Trumpa, izrekla dosmrtno zaporno kazen, poročajo ameriški mediji.

Routha je porota po kratkem sodnem procesu lani spoznala za krivega, da je septembra 2024 skušal ustreliti Trumpa iz grmovja na njegovem igrišču za golf v West Palm Beachu na Floridi. To je bil drugi poskus atentata na Trumpa v letu 2024, ko je kandidiral za predsednika ZDA.

"Routhovi zločini nedvomno upravičujejo dosmrtno zaporno kazen"

Cannon, ki jo je na položaj v prvem mandatu imenoval Trump, je ob izreku kazni Routha označila za zlobnega človeka in upoštevala zahtevo tožilstva po najvišji možni kazni.

"Routhovi zločini nedvomno upravičujejo dosmrtno zaporno kazen - v nekaj mesecih je sprejel ukrepe za umor pomembnega predsedniškega kandidata, pokazal je voljo, da ubije vsakogar, ki mu stoji na poti in od takrat ni izrazil niti obžalovanja niti kesanja do svojih žrtev," so sodnici pred izrekom kazni zatrdili tožilci.

Routh se je skrival v grmovju pred Trumpovim klubom za golf in je po trditvah agentov tajne službe, ki so varovali predsedniškega kandidata, vanj nameril puško. Agenti so začeli streljati in 60-letnik je pobegnil, kasneje pa so ga aretirali.

Routh se je na sojenju zastopal sam in trdil, da nikoli ni nameraval poškodovati Trumpa ali agenta tajne službe, svoje dejanje pa je predstavil kot obliko protesta proti politiki Trumpa. Po obsodbi porote se je demonstrativno zabodel s pisalom, vendar ni bil huje poškodovan.

Trpi za narcistično osebnostno motnjo in bipolarno motnjo

Po odločitvi porote so Routhu dodelili odvetnika po službeni dolžnosti, ki je sodnico prosil, naj mu izreče kazen do 27 let zapora, da bo do konca življenja še lahko ugledal luč svobode. Odvetnik je tudi trdil, da je bila kršena njegova pravica do poštenega sojenja, ker so mu dovolili, da se je branil sam, čeprav nima nobenih pravnih izkušenj, kaj šele izobrazbe. Zaradi tega ni bilo mogoče podati uspešne obrambe.

Odvetnik je sodnici posredoval pisma njegovih prijateljev, ki so potrjevala njegov značaj, in psihiatrični izvid, ki je pokazal, da trpi za narcistično osebnostno motnjo in bipolarno motnjo.

Prebivalka Kijeva: Zasluži si priložnost, da se nekega dne vrne domov

"Ryan je s svojimi dejanji že pokazal, da je dragocen član svoje skupnosti, ne pa grožnja. Zasluži si priložnost, da se nekega dne vrne domov, kjer bo lahko še naprej ljubeč oče, partner in miren član družbe," je napisala prebivalka Kijeva Darja Trotsenko, ki ga je spoznala v Ukrajini, ko se je skušal pridružiti enotam za obrambo pred rusko invazijo, poroča ABC.

Routh je neuspešno zahteval izločitev sodnice Cannon, ki je v času kazenskega pregona Trumpa zaradi odtujitve zaupnih dokumentov iz Bele hiše leta 2021 po mnenju ameriških pravnikov sprejemala odločitve v njegov prid, zaradi česar je doživela poraz na konservativnem prizivnem sodišču.

Po Trumpovi izvolitvi na položaj pa je posebni tožilec Jack Smith odstopil od pregona zaradi politike pravosodnega ministrstva ZDA, ki ne dovoljuje kazenskega pregona predsednika. Ta lahko za svoja dejanja odgovarja le z ustavno obtožbo predstavniškega doma in obsodbo senata, kjer je edina sankcija odstavitev s položaja.

