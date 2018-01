Trump nad Kim Džong Una: Moj jedrski gumb je veliko večji!

Ameriški predsednik Donald Trump je severnokorejskemu voditelju Kim Džong Unu prek družbenega omrežja Twitter sporočil, da so ZDA veliko večja jedrska velesila od Severne Koreje. "Moj jedrski gumb je veliko večji in močnejši," je v torek poudaril Trump. Le dan zatem sta nato Severna in Južna Koreja po skoraj dveh letih vzpostavili rdeči telefon med državama.