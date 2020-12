Trump na prvem shodu po volitvah vztrajal, da je zmagal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški predsednik Donald Trump je imel v soboto v Georgii prvo srečanje z volivci po novembrskih predsedniških volitvah. Ponovil je trditve, da so bile volitve ukradene in da je zmagal on sam, ne pa demokratski kandidat Joe Biden. Shod je bil sicer namenjen podpori republikanskima kandidatoma za senatne volitve.