Trije Rusi in Ukrajinec obtoženi sestrelitve malezijskega letala

Prvič, odkar je bilo julija leta 2014 sestreljeno letalo leta MH17 Malaysie Airlines, je tožilstvo objavilo obtožnice proti osumljencem. Trije Rusi in Ukrajinec so obtoženi, da so z izstrelkom sestrelili potniško letalo in ubili 298 potnikov in posadke, ki so bili na poti iz Amsterdama v Kuala Lumpur, potniki so bili večinoma nizozemski državljani. Gre za štiri proruske skrajneže z višjimi nazivi.