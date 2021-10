Trideset let zapora za umor odvetnika na Nizozemskem

Na Nizozemskem so dva moška obsodili na 30 let zapora zaradi umora odvetnika kronske priče v sojenju proti zloglasnemu kriminalnemu združenju. Umor odvetnika Derka Wiersuma leta 2019 je pretresel državo in naj bi bil povezan tudi z umorom preiskovalnega novinarja Petra R. de Vriesa julija letos, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Derk Wiersum je bil odvetnik kronske priče v večjem sodnem procesu zaradi umora proti mamilarski tolpi. Septembra 2019 je podlegel pod streli pred svojo hišo.

S sodišča v Amsterdamu so danes sporočili, da je krivda 37-letnika in 32-letnika dokazana. "Umor sta izvedla skupaj," so sporočili s sodišča.

Moška sta sicer zavračala krivdo. Tožilstvo je trdilo, da je bil umor naročen, in zahtevalo dosmrtni zapor. Kdo je bil naročnik umora, niso ugotovili.

Nizozemsko je poleti pretresel nov umor, ko so sredi ulice ustrelili novinarja Petra R. de Vriesa. Ta je deloval kot zaupna oseba kronske priče. Že pred tem pa so ubili brata kronske priče.