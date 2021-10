VDT: Upravno sodišče je odpravilo sklep vlade glede evropskih tožilcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na VDT so z odločitvijo upravnega sodišča zadovoljni in pričakujejo, da se bo vlada v najkrajšem možnem času seznanila s predlogom za imenovanje obeh predlaganih kandidatov ter ga predložila Evropskemu javnemu tožilstvu. Foto: Getty Images

Upravno sodišče je odpravilo sklep vlade o razveljavitvi postopka imenovanja evropskih delegiranih tožilcev. Odločitve, ki jo je sprejelo v ponedeljek, sicer še ni objavilo na svoji spletni strani, a je njeno vsebino danes povzelo in pozdravilo vrhovno državno tožilstvo (VDT).

Na VDT pozdravljajo sodbo upravnega sodišča, ki je ugodilo tožbi dveh predlaganih kandidatov za evropska delegirana tožilca, Tanje Frank Eler in Mateja Oštirja, zoper sklep vlade, so sporočili. Vlada je z omenjenim sklepom 27. maja odločila, da se postopek njunega imenovanja za evropska delegirana tožilca razveljavi in se nemudoma objavi nov razpis.

Tanja Frank Eler Foto: STA

Izpodbijani sklep vlade ni obrazložen

Upravno sodišče je zdaj, tako izhaja iz odziva VDT, ugotovilo, da izpodbijani sklep vlade ni obrazložen, s čimer je bilo kršeno ustavno načelo o enakem varstvu pravic, navaja STA. Prav tako sta bili s tem kršeni v ustavi zapisani določba o učinkovitem sodnem varstvu in pravica do pravnega sredstva.

Po stališču sodišča ima zato sklep takšno bistveno pomanjkljivost, da ni mogoče preizkusiti njegove zakonitosti. S tem je podana absolutno bistvena kršitev določb upravnega postopka. Sodišče je zato tožbi obeh neimenovanih kandidatov ugodilo, odpravilo sklep vlade in zadevo vrnilo v ponovni postopek.

"Ob tem ponovno poudarjamo, da je Evropsko javno tožilstvo institucija, ki mora biti popolnoma neodvisna od vsakokratne vlade in je namenjena izvajanju pregona kaznivih dejanj, povezanih z goljufijami pri porabi evropskih sredstev," so še poudarili na VDT, kjer sicer že ves čas z zaskrbljenostjo spremljajo zaplete okrog (ne)imenovanja evropskih delegiranih tožilcev, ki po njihovem mnenju "mečejo slabo luč na Republiko Slovenijo v mednarodni skupnosti".

Ni bilo dovolj kandidatov

Vlada je sicer postopek imenovanja Frank Elerjeve in Oštirja na položaj evropskih delegiranih tožilcev maja razveljavila z utemeljitvijo, da Državno-tožilski svet (DTS) ni dal na razpolago vsaj treh kandidatov za eno razpisano mesto, torej skupaj šest, ampak je vladi v potrditev predlagal samo omenjena dva.

Matej Oštir Foto: STA

Ministrstvo za pravosodje je nato julija objavilo ponovljeni razpis za evropska delegirana tožilca iz Slovenije, ki je po oceni DTS nezakonit. Nanj sta se sicer znova prijavila zgolj Frank Elerjeva in Oštir.

Upravno sodišče je sicer sredi avgusta zavrnilo zahtevo Frank Elerjeve in Oštirja za izdajo začasne odredbe, ker da nista izkazala potrebe po izdaji odredbe. Za tožnika je bila odločitev pričakovana, saj sta edina prijavljena kandidata tudi na novem razpisu za položaj delegiranih tožilcev.