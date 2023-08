Trditve o zunajzemeljskih bitjih: "To bi bila verjetno največja zarota vseh časov"

Nedavne trditve pred ameriškim kongresom o nezemeljski tehnologiji so povzročile nemir v svetu. So resnični ali le plod domišljije? Andreas Anton, strokovnjak za eksosociologijo (ta se ukvarja z vprašanjem, ali obstaja zunajzemeljska civilizacija), je za nemški medij Focus dal pod drobnogled izjave žvižgača Davida Gruscha.

Na vprašanje, kako verodostojne so izjave Davida Gruscha glede nezemeljske tehnologije in Neznanih letečih predmetov (NLP), Andreas Anton odgovarja, da Gruscha od drugih žvižgačev o NLP-jih (kot je bil Robert Lazar) loči to, da ima preverljiv življenjepis.

Grusch ima preverljiv in zgleden življenjepis

Grusch je odlikovan vojak in obveščevalni častnik, očitno je imel visoko varnostno dovoljenje in je sodeloval pri analizi Neznanih zračnih pojavov (UAP). Poleg tega je Grusch svoje izjave podal pod prisego in jih vnaprej predložil pristojnemu generalnemu inšpektorju, ki je Gruscheve pritožbo ocenil kot "verodostojno in nujno". Vse to daje temeljno težo Gruschevim trditvam in vsekakor jih je treba jemati resno.

Andreas Anton je sociolog in dela kot raziskovalec na Freiburškem inštitutu za psihologijo in duševno zdravje (IGPP).

Po drugi strani pa ta dejstva niso nikakršen dokaz Gruscheve verodostojnosti in glavni očitek, da za svoje trditve javnosti doslej ni mogel predložiti nobenih oprijemljivih dokazov, ostaja tudi po zaslišanju. Poleg tega njegove informacije v končni fazi temeljijo na govoricah, nima jih iz prve roke, temveč od informatorjev, s katerimi trdi, da je govoril, opozarja Anton.

Nujnost dvomov v Gruscheve izjave

Glede na načelo, ki ga je formuliral Carl Sagan, da izredne trditve zahtevajo izredne dokaze, so dvomi glede Gruschevih trditev, dokler ne bo predložil prepričljivih dokazov za svojo zgodbo, absolutno potrebni - že zaradi obsega njegovih trditev.

Če gre verjeti Gruschu, imajo ZDA in drugi narodi tujo in/ali nečloveško tehnologijo, vključno z nedotaknjenimi plovili, že več desetletij in vzdržujejo ultra tajni program za iskanje razbitin NLP. Našli naj bi tudi nečloveška trupla (t.i. "mrtvi piloti"). "To je močna stvar. In če bi bilo le delno res, bi verjetno imeli opravka z največjo zaroto vseh časov," pravi Anton.

Gruschovih trditev v Wikileaksu ali Snowdnovih dokumentih ni

Na vprašanje, kako verjetno je, da bi bila tako obsežna zarota toliko let tajna, Anton odgovarja, da Gruschove trditve niso bistveno nove. "V zgodovini fenomena NLP-jev so vedno obstajali (domnevni) žvižgači, ki so poročali o tajnih programih in preiskovanju NLP-jev. Nihče od njih ni mogel predložiti prepričljivih dokazov."

"Če Grusch govori resnico, bi imeli opravka z velikansko zaroto, ki je v preteklih desetletjih vključevala na stotine, če ne na tisoče ljudi. Za teorije zarote velja splošno pravilo: večja kot mora biti zarota, da je teorija zarote resnična, manjša je verjetnost, da bo v njej kaj resnice. Poleg tega še nikoli ni bilo lažje anonimno objaviti tajnih informacij kot danes. Ne potrebujete posebnega tehničnega znanja ali orodij. Zadostuje USB ključek. V Wikileaksu ali dokumentih Edwarda Snowdna ni ničesar, kar bi potrdilo Gruscheve trditve. Zato se je treba vprašati: ali si je mogoče predstavljati, da bi bila tako velika zarota tako dolgo tajna?"

Omrežje navdušencev nad NLP-ji

Anton tudi pravi, da se Grusch očitno giblje v krogu navdušencev nad NLP-ji, kot sta novinar George Knapp in filmski ustvarjalec Jeremy Corbell, ki sta oba sedela v prvi vrsti na zaslišanju. "V poznih osemdesetih letih prejšnjega stoletja je Knapp v javnost pripeljal Boba Lazarja, ki je nazadnje poročal o zelo podobnih stvareh kot Grusch danes, a nikoli ni mogel zagotoviti nobenega dokaza za svoje trditve. Nasprotno: marsikaj kaže na to, da je Lazar goljuf," opozarja Anton.

Kot tudi pravi Anton, je Corbell leta 2019 objavil dokumentarec o Lazarju, zaradi katerega se njegove izjave zdijo verodostojne ali vsaj ne obravnavajo glavnih točk kritike. "Zdi se povsem možno, da so Gruscha nekateri navdušenci nad NLP-ji prepričali, da velika NLP-zarota, o kateri zdaj javno govori, obstaja. Kdo točno so 'insajderji' (znan je samo nekdanji polkovnik Karl Nell), s katerimi naj bi govoril, kakšne informacije ali celo 'dokaze' so mu bili predstavili in kako verodostojni so, še ne vemo. Na splošno lahko rečemo, da od leta 2017 vso dogajanje v zvezi z NLP-jem poganja nekakšna mreža NLP-entuziastov, ki imajo dobre povezave v medijih, politiki in varnostnem aparatu ZDA."

Ena največjih senzacij vseh časov

Vedno znova se pojavljajo ista imena. Gre za ljudi, ki se poznajo že desetletja. To je zelo majhno skupino morda 30 do 40 ljudi, ki pomembno oblikuje relevanten diskurz. Zdi se, da ima to omrežje nekakšno agendo in uspelo mu je močno spremeniti način javne razprave o NLP-jih. Zaradi tega Gruschove izjave niso niti bolj neverjetne niti bolj verodostojne, ampak so del celotne slike. Kakor koli že, zanimivo je, da je Grusch tako generalnemu inšpektorju kot kongresu predložil informacije v podporo svojim izjavam. Upati je, da se bo o tem kmalu izvedelo kaj več," je povedal Anton.

A bo tem dodaja, da v tem trenutku ni mogoče povsem izključiti, da Grusch govori resnico. Če bi se vsaj del njegovih trditev uresničil, bi bila to nič drugega kot ena največjih senzacij vseh časov – z daljnosežnimi posledicami, pojasnjuje Anton.

Ontološki šok

Če bi bilo dejansko uradno potrjeno, da imajo ZDA že desetletja zunajzemeljsko tehnologijo, bi to lahko sprožilo neke vrste ontološki šok v družbi. Konkretni družbeni odzivi na takšen dogodek bi bili odvisni od različnih dejavnikov, kot na primer, kaj vemo o tehničnih sposobnostih, obnašanju in namerah 'obiskovalcev'.

Lahko pa domnevamo, da bi samo vedenje o prisotnosti nezemeljske inteligence na zemlji imelo ogromne posledice na skoraj vseh področjih družbe. Dejstvo, da našo Zemljo obiskuje nečloveška inteligenca, bi neizogibno vodilo do sklepa, da so 'Drugi' daleč pred nami - in s tem do vprašanja, kaj bi se zgodilo, če bi zunajzemeljska bitja to vrhunsko tehnologijo uporabili proti človeštvu, je še povedal Anton za Focus.