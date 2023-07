Zaslišanje v ameriškem senatu: "Ameriška vojska je našla trupla zunajzemeljskih pilotov"

V ameriškem senatu so v sredo na odboru za neznane zračne pojave (UAP) zaslišali tri ameriške častnike, med njimi tudi Davida Gruscha. Ta je pod prisego ponovil prejšnje izjave, da je ameriška vojska našla zunajzemeljska vesoljska plovila in trupla zunajzemeljskih pilotov.

Nekdanji častnik, obveščevalec in uslužbenec delovne skupine za Neznane zračne pojave (UAP) 36-letni David Grusch je v ameriškem senatu ponovil svoje pretekle izjave o obstoju dolgoročnega programa spremljanja in iskanja razbitin neznanih letečih predmetov, v okviru katerega so ameriške oblasti pridobile zunajzemeljska plovila in trupla pilotov oziroma posadk teh plovil.

"Biološki ostanki nečloveškega izvora"

Na vprašanje, ali so v strmoglavljenih plovilih našli trupla pilotov, je Grusch odgovoril: "Kot sem javno omenil v svojem intervjuju za NewsNation, so bili v nekaterih od teh plovil najdenih biološki ostanki."

Na dodatno vprašanje, ali so bili ti biološki ostanki človeškega ali nečloveškega izvora, je Grusch je odgovoril: "Nečloveškega, in to je bila ocena ljudi, s katerimi sem govoril in so neposredno poznali program."

Več o Gruschu:

Kot piše nemški medij Focus, je Grusch v svojem senatnem pričanju v bistvu ponovil pretekle izjave, le da je tokrat navedel več podrobnosti.

David Grusch je odlikovani veteran letalstva ZDA, med drugim je izkusil vojno v Afganistanu, in človek z ogromno izkušnjami v ameriški obveščevalni dejavnosti. Nazadnje je bil kot odposlanec Nacionalnega izvidniškega urada ZDA, obveščevalne agencije ameriškega ministrstva za obrambo, ki v prvi vrsti bdi nad izvidniškimi in vohunskimi sateliti, član delovne skupine za raziskave, zaznavanje in analiziranje morebitnih opažanj t. i. neidentificiranih zračnih pojavov. Delovno skupino je 4. avgusta 2020 vzpostavilo obrambno ministrstvo ZDA.

Pričanje o soočenju z neznanim letečim predmetom

Nekdanji pripadnik ameriškega letalstva David Fravor je senatorjem govoril o svojem poskusu prestrezanja neznanega letečega predmeta ob zahodni obali ZDA novembra 2004. Neznani leteči predmet je bil po njegovih besedah belkaste barve in gladke površine ter ni imel značilnosti zemeljskega plovila. Oblika je bila podobna bombonu tic-tac.

Od leve proti desni: Ryan Graves, Grusch in David Fravor. Foto: Guliverimage

Manevrov plovila po Fravorjevih besedah ni bilo mogoče razložiti z zakoni fizike. "Tehnologija, ki smo jo opazovali, je bila veliko boljša od vsega, kar smo imeli," je dejal. Fravor je o tem govoril z znanstveniki za materiale. Po besedah ​​izkušenega pilota ne letalo ne pilot nista preživela opaženega hitrega pospeševanja. Poročal je tudi, da je neznano plovilo aktivno motilo sodobni radarski sistem mornarice.

Pojavljanje neznanih letečih predmetov na radarjih?

Tretja priča je bil nekdanji mornariški pilot Ryan Graves. Ta je senatorjem povedal, da je večkrat opazil neznane leteče predmete na radarju in da se je pogovarjal z desetinami drugih pilotov, ki so imeli podobne izkušnje. Med vajami v letih 2014–2015 so se neznani leteči predmeti vsak dan pojavljali na radarskih zaslonih bojnih letal, ki so bili opremljeni z najnovejšim radarskim sistemom.

Povedal je tudi, da je med vadbeno misijo ob obali Virginia Beach neznani leteči predmet priletel med dve letali F18. Ta neznani leteči predmet je Graves opisal kot temnosivo ali črno kocko, ki je bila znotraj prozorne krogle.

Graves in Fravor sta lahko na zaslišanju svobodno govorila – ne pa tudi ključna priča Grusch. Ta je večkrat poudaril, da ne more na odprtem zaslišanju posredovati nobenih podrobnosti, ne da bi pri tem prekršil svojo prisego o varovanju zaupnih podatkov. Podrobnejše informacije lahko posreduje le v prostoru, ki je zaščiteno pred prisluškovanjem, in pred poslanci, ki so varnostno preverjeni. Kot je dejal, se mu zdi škandalozno, da mu preiskovalni odbor ameriškega kongresa ni omogočil tega. Številni prisotni poslanci so ob tem jasno pokazali svoje ogorčenje in napovedali, da bodo to storili v bližnji prihodnosti, tudi v primeru odpora tajnih služb in ameriške vlade.