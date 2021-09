Tragična zgodba: necepljena starša za seboj pustila pet sirot

37-letna Davy Macias je bila sedem mesecev noseča s petim otrokom, opravljala pa je delo bolničarke, ko se je kljub upoštevanju vseh ukrepov avgusta okužila z virusom, prav tako pa tudi njen 38-letni mož Daniel Macias, ki je poučeval matematiko na srednji šoli, poroča CNN.

Mama je rodila zdravo hčerko, a zaradi zapletov s Covid kmalu umrla

Konec avgusta so zdravniki pomagali Davy, da je rodila deklico s carskim rezom. A mama je zaradi težav s Covidom umrla v sedemintridesetem letu starosti. Podobne težave so se pojavile pri očetu, ki je še videl slike svoje novorojene hčerke, a je ni uspel poimenovati, saj je umrl dva tedna po njenem rojstvu. V porodnišnici so zato novorojenko poimenovali kar "Punčka".

Par ni bil cepljen

Starša otrok nista bila cepljena in sta umrla 26. avgusta oziroma 9. septembra, ter tako za seboj pustila 5 otrok starih med 3 tedni in 8 let. "Nista bila nasprotnika cepljenja, imela sta v načrtu, da bi se cepila." je za CNN povedala Terry Macias, babica, ki sedaj skrbi za otroke. Meni, da sta se starša okužila v zadnjem tednu počitnic, ko so odšli v vodni park, tik preden se je znova začelo šolsko leto.

Vsem otrokom je babica povedala, kaj se je zgodilo z njunima staršema. Starejša sta jo razumela, a babica ni prepričana, če sta razumela, da se starša ne bosta vrnila domov.

Babica otrok je za svojega sina in snaho povedala, da sta bila predana starša otrokom in bi zanje naredila karkoli. V zadnjem letu so prodali hišo in živeli pri Danielovih starših. Dodala je še, da Covid ne diskriminira in da družina ni bila pripravljena na to, ter da se tak scenarij lahko zgodi komurkoli.