Tragičen epilog zaporniškega upora zaradi hrane: 47 mrtvih #video

V nasilnem uporu zapornikov v zaporu Los Llanos na zahodu Venezuele je po zadnjih podatkih umrlo 47 ljudi, še 75 pa je ranjenih. Zaporniki so zahtevali, da naj znova omogočijo obiske sorodnikov, ki so jim prinašali hrano, zdravila in druge potrebščine.

Kot je sporočil nevladni Venezuelski observatorij za zapore (OVP), naj bi do upora v tem zaporu v petek prišlo zaradi nevzdržnih razmer. Poslanka Maria Beatriz Martinez, ki zastopa zvezno državo Portugesa, v kateri je ta zapor, je pojasnila, da je do upora prišlo zaradi pomanjkanja hrane, poroča STA.

Zaporniki so skušali podreti varnostno ograjo in pobegniti iz zapora, stražarji pa so začeli nanje streljati. Martinezova je povedala, da se je incident končal s 47 mrtvimi in 75 ranjenimi. Vsi so bili zaporniki. Po prvih podatkih naj bi zaporniki sicer ranili tudi upravnika zapora, a je Martinezova to zanikala.

Namesto 750 v zaporu kar 2500 zapornikov

Zaporniki naj bi se uprli, ker so jim zaradi epidemije koronavirusa prepovedali obiske družinskih članov, ki jim običajno prinesejo tudi hrano, zdravila in druge potrebščine. Zapor Los Llanos, ki je bil zgrajen za približno 750 ljudi, je sicer močno prenatrpan; trenutno je tam zaprtih približno 2500 zapornikov.

Prenatrpanost in slaba oskrba zapornikov sta sicer endemična za večino venezuelskih zaporov, opozarja organizacija OVP. Glede na njihove podatke je lani v venezuelskih zaporih umrlo 97 ljudi, od tega 70 odstotkov zaradi bolezni in pomanjkanja zdravil, poroča STA.

V Venezueli so do zdaj zabeležili več kot 330 primerov okužb in deset smrtnih primerov zaradi covida-19. V zaporih okužbe še niso zaznali.