Sobota, 6. 9. 2025, 16.08
Tragedija v Zagrebu: pridržali 69-letno babico iz Avstrije
Zagrebška policija je aretirala 69-letno avstrijsko državljako zaradi suma malomarne zdravniške oskrbe, ki je povzročila smrt.
Ženska je osnumljena, da je kot mednarodno certificirana babica pomagala 42-letni ženski pri porodu dvojčkov v stanovanju, med katerim je eden od otrok umrl, je sporočila zagrebška policijska uprava.
Tragični dogodek se je zgodil v noči s 4. na 5. september na območju Zagreba. Policisti so zoper 69-letno babico uvedli kriminalistično preiskavo, po končani preiskavi pa so jo s kazensko ovadbo zaradi malomarnega zdravljenja predali v pripor.