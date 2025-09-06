Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
P. P.

Sobota,
6. 9. 2025,
16.08

Osveženo pred

1 ura, 21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,44

Natisni članek

Natisni članek
babica porod policija

Sobota, 6. 9. 2025, 16.08

1 ura, 21 minut

Tragedija v Zagrebu: pridržali 69-letno babico iz Avstrije

Avtor:
P. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,44
hrvaška policija | Fotografija je simbolična. | Foto Pixsell/Patrik Macek

Fotografija je simbolična.

Foto: Pixsell/Patrik Macek

Zagrebška policija je aretirala 69-letno avstrijsko državljako zaradi suma malomarne zdravniške oskrbe, ki je povzročila smrt.

Ženska je osnumljena, da je kot mednarodno certificirana babica pomagala 42-letni ženski pri porodu dvojčkov v stanovanju, med katerim je eden od otrok umrl, je sporočila zagrebška policijska uprava.

Tragični dogodek se je zgodil v noči s 4. na 5. september na območju Zagreba. Policisti so zoper 69-letno babico uvedli kriminalistično preiskavo, po končani preiskavi pa so jo s kazensko ovadbo zaradi malomarnega zdravljenja predali v pripor.

gasilci, Zagreb, intervencija, jašek, prstan, orodje
Novice Zagreb: Trudili so se in trudili, a je bil nepopustljiv #foto
Zagreb tramvaj
Novice Objestna voznica blokirala pot tramvaju in fizično obračunala z voznikom #video
Carol Cowan Taksi Zagreb
Novice Razvpiti zagrebški taksist: Zaračunal bi ji lahko še več
babica porod policija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.