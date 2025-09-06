Tragedija v Zagrebu: pridržali 69-letno babico iz Avstrije

Zagrebška policija je aretirala 69-letno avstrijsko državljako zaradi suma malomarne zdravniške oskrbe, ki je povzročila smrt.

Ženska je osnumljena, da je kot mednarodno certificirana babica pomagala 42-letni ženski pri porodu dvojčkov v stanovanju, med katerim je eden od otrok umrl, je sporočila zagrebška policijska uprava.

Tragični dogodek se je zgodil v noči s 4. na 5. september na območju Zagreba. Policisti so zoper 69-letno babico uvedli kriminalistično preiskavo, po končani preiskavi pa so jo s kazensko ovadbo zaradi malomarnega zdravljenja predali v pripor.