Tragedija v gorah: lovec ustrelil kolesarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V gozdu v francoskih Alpah je lovec v soboto ustrelil britanskega državljana na gorskem kolesu. Kolesar je umrl, so sporočile lokalne oblasti.

Žrtev je 34-letni Mark Sutton iz Walesa, ki je zadnjih nekaj let živel v francoskem mestecu Les Gets, kjer je imel restavracijo in katering. Moški se je po gozdu v bližini kraja Montriond vozil z gorskim kolesom, ko ga je ustrelil 22-letni lovec.

Kje je Montriond:

Kolesar je bil dobro viden, vozil pa je na veliko uporabljani, a težko dostopni gorski gozdni poti. Mladega lovca so zaradi šoka odpeljali na zdravljenje v bolnišnico.

Po poročanju britanskega medija Sky lokalne oblasti, ki preiskujejo smrt kolesarja, verjamejo, da je šlo res za nesrečo, a opozarjajo tudi, da bi lovec 34-letnega Britanca zelo težko zamenjal za divjad, saj je nosil opremo živahnih barv, podobno izstopajoče pa je bilo tudi njegovo kolo.