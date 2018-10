V Ljubljani do smrti povozil kolesarja, si ga ogledal in odpeljal naprej

59-letni voznik osebnega avtomobila je vozil po Opekarski cesti v Ljubljani v smeri od Kopačeve ceste proti Poti na Rakovo Jelšo. Ker hitrosti in načina vožnje ni prilagodil vidljivosti in vremenskim razmeram, je trčil v 50-letnega kolesarja, ki je vozil ob desnem robu vozišča v isti smeri.

Kolesar je utrpel tako hude poškodbe, da je umrl na kraju nesreče, so sporočili s PU Ljubljana. Voznik osebnega avtomobila se je za krajši čas ustavil, izstopil iz vozila in preveril, kaj se je zgodilo, nato pa se vrnil v vozilo in odpeljal domov.

Križišče, v katerem je ustavil povzročitelj nesreče:

Na domu so ga kmalu po povzročitvi nesreče izsledili policisti in opravili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal prisotnost alkohola nad dovoljeno mejo. Povzročitelju nesreče so odredili še strokovni pregled z odvzemom urina in krvi.

Policisti nadaljujejo zbiranje informacij o trčenju, kraj nesreče pa sta si že ogledala tudi dežurna preiskovalna sodnica in tožilec, so še sporočili s PU Ljubljana.