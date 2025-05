Tragedija pri Topoli: pet oseb umrlo na družinski kmetiji

Med žrtvami so bili štirje člani iste družine. Potem ko so umrli dedek, sin, vnuk in sosed, je svojo bitko za življenje izgubila tudi babica, ki je bila v zelo slabem stanju sprejeta v bolnišnico

Do nesreče je prišlo v sredo okoli 17. ure, ko je moški padel v kanal za tekoči gnoj, drugi pa so mu želeli pomagati in se verjetno zadušili z amonijakom. Kanal naj bi bil globok 3,5 metra in dolg 12 metrov.

Gasilec, ki je prvi pristopil, je omedlel, zato so morali drugi reševalci pri intervenciji nositi plinske maske.