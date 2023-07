Tragedija na Kitajskem: moški v vrtcu do smrti zabodel šest ljudi

Policija je 25-letnika aretirala in preiskuje vzrok napada. Med žrtvami so vzgojiteljica, dva starša in trije otroci, poroča AFP, ki navaja tiskovno predstavnico mestne vlade.

Napad se je zgodil v ponedeljek ob 7.40 po lokalnem času.

BREAKING: One teacher, two parents and three students stabbed to death at kindergarten in Lianjiang, south China.