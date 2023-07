Ameriška ministrica Yellen: ZDA in Kitajska morata neposredno komunicirati

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Napetosti med državama so se v zadnjih letih zaostrile. Foto: Reuters

Ameriška finančna ministrica Janet Yellen je prepričana, da morata Washington in Peking "neposredno komunicirati", kadar ju skrbijo določene gospodarske prakse druge države, je danes dejala na srečanju s kitajskim podpredsednikom vlade He Lifengom. Prav tako je izpostavila pomen sodelovanja obeh držav v boju proti podnebnim spremembam.

"Dejstvo, da smo kljub nedavnim napetostim v letu 2022 dosegli rekord v dvostranski trgovini, kaže na to, da je za naša podjetja dovolj prostora za trgovanje in naložbe," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejala ameriška ministrica.

Tudi sodelovanje med obema velesilama pri financiranju boja proti podnebnim spremembam je ključnega pomena, je še poudarila na današnji okrogli mizi v diplomatskem kompleksu Diaoyutai.

"Kot največji onesnaževalci s toplogrednimi plini na svetu in hkrati največji vlagatelji v obnovljive vire energije imamo v ZDA in na Kitajskem skupno odgovornost in sposobnost, da prevzamemo vodilno vlogo na tem področju," je dejala Yellenova.

Pri tem je poudarila, da so podnebne spremembe na vrhu seznama globalnih izzivov, zato morata državi "sodelovati pri reševanju te eksistenčne grožnje". Dejala je še, da je treba financiranje podnebnih ukrepov usmeriti učinkovito in uspešno, in pozvala Kitajsko, naj podpre obstoječe multilateralne institucije, hkrati pa pozvala tudi k vključevanju zasebnega sektorja v prehod na ničelne neto emisije.

"Obe naši gospodarstvi si prizadevata podpirati partnerje na nastajajočih trgih in v državah v razvoju, ki si prizadevajo doseči svoje podnebne cilje, zato menim, da je nadaljnje sodelovanje med ZDA in Kitajsko na področju podnebnega financiranja ključnega pomena," je poudarila Yellenova.

Izboljšanje komunikacije med velesilama

Ameriška finančna ministrica se mudi na štiridnevnem obisku na Kitajskem. Gre za del prizadevanj predsednika ZDA Joeja Bidna za izboljšanje komunikacije med velesilama, namenjeno pa je tudi temu, da bi zagotovili, da konkurenca med državama ne bi vodila v odprt konflikt.

Odnosi med državama so se delno otoplili, ko sta se Biden in kitajski predsednik Ši Džinping novembra lani srečala ob robu vrha G20 na Baliju. Toda odnosi med državama so se v zadnjem času spet poslabšali, med drugim po tem, ko je Bidnova vlada sestrelila domnevni kitajski vohunski balon, ki je konec januarja preletel ZDA.

He Lifeng je ob srečanju z Yellenovo danes izrazil obžalovanje zaradi "nepričakovanih incidentov", ki so prizadeli vezi med Kitajsko in ZDA.

"Žal so se zaradi nekaterih nepričakovanih incidentov pojavile določene težave pri izvajanju soglasja, ki sta ga dosegla voditelja držav na lanskem vrhu," je dejal He, pri čemer je omenil kitajski balon, ki so ga ZDA sestrelile v začetku tega leta.