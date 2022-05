Tragedija na Hrvaškem: zid se je zrušil na dvoletnega dečka

Igra je završila tragično https://t.co/unq4E11Tjl — Večernji list (@vecernji_list) May 8, 2022

Fantek je opazil mačko in stekel za njo

Očividka je povedala, da so lastniki ruševine v Srbiji, starši pokojnega dečka pa so kupili sosednjo parcelo. Hišo so kupili pred kratkim in želeli so jo prenoviti.

Na dan dogodka sta se fanta igrala pred hišo, ko je mlajši opazil mačko in stekel za njo. V tem trenutku se je nanj podrl zid in malček je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

Žalujejo tudi sosedje

Tragedija ni prizadela le družine, ampak tudi vse prebivalce naselja. "Drugi otrok bo imel travme vse življenje. Mislim, da so se fantkovi starši dogovorili, da bodo dokončno lastništvo za hišo uredili prihodnji teden, vprašanje pa je, ali bodo lahko vstopili v sanje, ki so jih načrtovali kot štiričlanska družina," žalostno pripoveduje eden od sosedov.

"Fanta bomo zelo pogrešali. Komaj je začel govoriti, rad je pel in se družil s prijatelji. Prav v veselje ga je bilo gledati. Ne morem verjeti, da ga ni več. Upam, da bodo sosedje čim prej našli moč, da bodo zdržali to grozo, ki jih je doletela," pa je povedala druga soseda.

Policisti so zaključili s preiskavo, danes pa je predvidena obdukcija, ki jo bodo opravili v Splošni bolnišnici Virovitica na oddelku za patologijo.