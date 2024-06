Toliko odškodnine so ponudili potnikom, ki so bili poškodovani med turbulenco

Singapurski letalski prevoznik Singapore Airlines je potnikom, ki so na majskem letu med Londonom in Singapurjem ob turbulenci utrpeli manjše poškodbe, ponudil deset tisoč ameriških dolarjev odškodnine. Tiste s hujšimi poškodbami je povabil na razgovore o kompenzacijah, pri čemer jim je pripravljen predčasno izplačati 25 tisoč dolarjev.

Kot so danes po poročanju tujih tiskovnih agencij pojasnili v letalski družbi, so lažje poškodovanim že razposlali elektronsko pošto s ponudbo kompenzacije, težje poškodovane pa so torej povabili na razgovor, v okviru katerega bi višino odškodnine določili glede na posamezen primer. Pogovori bodo stekli, ko bodo ti potniki v ustreznem zdravstvenem stanju in pripravljeni na to.

Potnikom, ki zaradi resnih poškodb na podlagi ocen zdravstvene stroke potrebujejo dolgoročnejšo zdravniško oskrbo in zahtevajo finančno pomoč, so ob tem ponudili takojšnje predplačilo v višini 25 tisoč dolarjev. "To bo del končne odškodnine, ki jo bodo prejeli," so pojasnili v Singapore Airlines.

Vsem potnikom na letalu, tudi tistim, ki so jo odnesli brez poškodb, bodo sicer povrnili zneske letalskih vozovnic in jim izplačali nadomestila za zamude v skladu s predpisi Evropske unije ali Združenega kraljestva, so napovedali.

Prevzeli so tudi zdravstvene stroške poškodovanih

Že pred tem so vsem potnikom, ki so iz tajske prestolnice Bangkok, kjer je letalo zasilno pristalo, odšli na končno destinacijo, izplačali tisoč singapurskih dolarjev (740 ameriških dolarjev) za kritje takojšnjih stroškov. Prevzeli so tudi zdravstvene stroške poškodovanih in poskrbeli za lete njihovih družinskih članov v Bangkok.

Letalo Boeing 777-300ER, ki je 21. maja iz Londona z 211 potniki in 18 člani posadke na krovu potovalo iz Londona v Singapur, je po deseturnem letu nad Mjanmarom nenadno zajela "ekstremna turbulenca".

Singapursko ministrstvo za promet je sporočilo, da je posledično prišlo do nenadnega padca nadmorske višine za 54 metrov, nepripete potnike pa je ob tem silovito odbilo v potniške kabine.

V dogodku je umrl 73-letni Britanec, več drugih potnikov in članov posadke pa je utrpelo poškodbe glave, možganov in hrbtenice. Potem ko je letalo zasilno pristalo v Bangkoku, so jih tam odpeljali v bolnišnico.