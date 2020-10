To so ujele kamere: je Melania potegnila roko stran od Trumpa? #video

Ameriška prva dama Melania Trump se je v četrtek v Nashvillu, kjer je potekalo zadnje televizijsko soočenje ameriških predsedniških kandidatov, prvič po potrjeni okužbi z novim koronavirusom pojavila v javnosti. Trumpova je na soočenju nosila črno obleko in črno zaščitno masko, kamere pa so ujele tudi nenavaden trenutek, v katerega sta bila vpletena ameriški predsednik in njegova žena slovenskih korenin.

Na spletu in družbenih omrežjih so se pojavili posnetki, ki kažejo, kako je ameriški predsedniški par po koncu soočenja z roko v roki odhajal z odra, potem pa je ali Melania Trump nenadoma potegnila svojo roko stran od svojega moža ali pa je ameriški predsednik Donald Trump nekoliko neposrečeno odrinil roko svoje žene stran od sebe.

Ameriška prva dama Melania Trump na soočenju ameriških predsedniških kandidatov v Nashvillu Foto: Reuters

Na helikopterju ni nosila zaščitne maske

Pred začetkom televizijskega soočenja se je Trumpova z možem prvič, odkar se je pred tremi tedni okužila z novim koronavirusom, pojavila v javnosti. Gre za prvi javni dogodek, na katerem je sodelovala po okužbi, saj je v začetku tedna zaradi slabega počutja odpovedala svojo udeležbo na Trumpovem zborovanju v Pensilvaniji.

Po poročanju ameriških medijev je bila Trumpova v Nashvillu v dobri kondiciji, videti je bila zdrava. Foto: Reuters

Po poročanju ameriških medijev je bila Trumpova v Nashvillu v dobri kondiciji, videti je bila zdrava. Za omenjeno priložnost si je nadela črno obleko in črno zaščitno masko, s čimer je pri uporabnikih družbenih omrežij naletela na pozitivne odzive. Nekateri sicer niso odobravali poteze, da na helikopterju Marine One z možem nista nosila zaščitnih mask.

Ameriška prva dama po okužbi s simptomi bolezni covid-19

Sredi tega meseca je Trumpova v zapisu na uradni spletni strani Bele hiše razkrila, da se je z novim koronavirusom, potem ko so okužbo potrdili pri njej in njenem možu, okužil tudi njun sin Barron Trump: "Na srečo je močan najstnik in ni imel nobenih simptomov. Po eni strani sem bila vesela, da smo vsi trije šli skozi to ob istem času, saj smo lahko poskrbeli drug za drugega in preživeli čas skupaj."

Nekateri so se obregnili ob to, da Trumpova na helikopterju Marine One nista nosila zaščitnih mask. Foto: Reuters

Kot je sporočila ameriška prva dama, je po okužbi trpela zaradi kašlja, glavobolov, bolečin v mišicah in utrujenosti: "Odločila sem se, da bom bolezen premagala po bolj naravni poti, ki jo ponuja medicina, z več vitamini in zdrave hrane." Dodala je, da se je v koži bolnice počutila nekoliko nenavadno. "Tokrat sem bila jaz tista, za katero so morali poskrbeti, in tista, ki je na lastni koži občutila, kaj lahko pomeni bolezen covid-19," je med drugim pojasnila Trumpova.