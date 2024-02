To je že vnaprej znani zmagovalec

Na azerbajdžanskih predsedniških volitvah ima 62-letni Ilham Alijev pet protikandidatov, a to so le navidezni izzivalci, resnična opozicija namreč volitve bojkotira. Podobno je bilo že na prejšnjih volitvah leta 2018, ko je eden od navideznih Alijevih izzivalcev celo javno povedal, da na volitvah ne bo glasoval zase, ampak za Alijeva.

Da so tudi njegovi letošnji protikandidati le od njega postavljeni navidezni izzivalci, kažejo njihove izjave pred volitvami. "Predsednik Ilham Alijev je držal svojo besedo in izpolnil vsako obljubo, ki jo je dal," je njegov protikandidat Fuad Alijev (ni v sorodu s predsednikom) dejal na javni televizijski razpravi 15. januarja. Drugi kandidat, Zahid Oruk, pa trdi, da bi vsi veliki azerbajdžanski državniki iz preteklosti glasovali za Ilhama Alijeva.

Ilham Alijev ima v Azerbajdžanu neomejeno oblast. Če hoče, lahko svoje nasprotnike in kritične novinarje spravi v ječo. Na fotografiji: nasprotnika Ilhama Alijeva protestirata proti njegovemu obisku v Nemčiji. Na napisih, ki ju nosita, piše: "Alijev, izpusti na svobodo vse politične nasprotnike" in "Ne prodajte demokracijo za energijo". Foto: Guliverimage

Predsedniške volitve bi morale biti oktobra 2025, a se je Alijev po zmagi nad Armenci v Gorskem Karabahu lani septembra odločil, da bo čim prej izkoristil svojo veliko priljubljenost med azerbajdžanskimi volivci zaradi vojaške zmage. Tako je razpisal predčasne volitve 7. februarja letos. To bo tudi prve azerbajdžanske predsedniške volitve, ki bodo izvedene na vsem ozemlju Azerbajdžana, torej tudi na ozemlju Gorskega Karabaha.

Ilham Alijev je Gorski Karabah napadel septembra lani, potem ko ga je z nekajmesečno blokado popolnoma izčrpal in oslabil. Vseh 120 tisoč Armencev, ki so živeli v Gorskem Karabahu, je pred azerbajdžansko vojsko pobegnilo v Armenijo. Azerbajdžan je prve uspehe proti Gorskemu Karabahu na bojnem polju dosegel že jeseni 2020, ko je zasedel del ozemlja, ki ga je Azerbajdžan vojaško izgubil v začetku 90. let preteklega stoletja, in pretrgal povezave med Gorskim Karabahom in Armenijo.

Gorski Karabah je mednarodnopravno del azerbajdžanskega ozemlja, v času razpadanja Sovjetske zveze pa so tam živeči Armenci razglasili neodvisnost od Bakuja in samooklicali neodvisno državo Arcah. S pomočjo Armenije in podporo Moskve so premagali azerbajdžansko vojsko in poleg Gorskega Karabaha zasedli še del drugega ozemlja Azerbajdžana, od koder so pregnali azerbajdžansko prebivalstvo oziroma je to od tam pobegnilo.

Ilham Alijev v prestolnici Gorskega Karabaha Stepanakertu oktobra lani po zmagi nad Armenci:

Verjetno bi Alijev že jeseni 2020 zasedel ves Gorski Karabah, če takrat tega ne bi preprečila Rusija. Leta 2023 te ruske podpore Armeniji ni bilo več. Ilham Alijev je izkoristil tudi dejstvo, da je Azerbajdžan zaradi vojne v Ukrajini in pretrgane oziroma oslabljene energetske povezave med Rusijo in Evropo postal energetsko izjemno pomemben za Zahod. Evropa si tako ne more privoščiti kakšnega resnega spora z Azerbajdžanom zaradi Gorskega Karabaha ali stanja demokracije v državi, če želi dobivati njegovo nafto in plin.