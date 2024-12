Azerbajdžanski predsednik Ilham Alijev je danes za azerbajdžansko državno televizijo dejal, da so iz Rusije tri dni po strmoglavljenju letala Embraer 190 letalske družbe Azerbaijan Airlines, v katerem je umrlo 38 ljudi, prihajale laži o vzroku nesreče. Dejal je tudi, da so na letalo streljali iz Rusije, kar je v soboto sicer posredno priznal tudi ruski predsednik Vladimir Putin, ki je govoril o "aktivnosti ruske zračne obrambe". Rusija odgovornosti za nesrečo letala sicer ni prevzela, temveč le sprožila preiskavo dogodka.

"Naše letalo je bilo sestreljeno po nesreči," je za azerbajdžansko državno televizijo dejal predsednik države Ilham Alijev, a poudaril, da so se nekateri v Rusiji po božičnem strmoglavljenju potniškega letala zelo trudili prikriti dejstvo, da je bila v nesrečo vpletena Rusija.

Alijev je za televizijo opisal do sedaj poznane okoliščine nesreče in med drugim navedel ugotovitve, da je bilo potniško letalo Embraer 190, ki je strmoglavilo blizu mesta Aktau na zahodu Kazahstana, na nebu nad Rusijo tarča izstrelkov, delovanje instrumentov na krovu letala pa so ovirale tudi neznane elektronske motnje.

Alijev: Nekateri v Rusiji so poskusili prikriti vpletenost države v nesrečo

Azerbajdžanski predsednik je nato izrazil prepričanje, da so iz Rusije tri dni po nesreči prihajale najrazličnejše teorije o vzrokih za strmoglavljenje letala, in to pripisal poskusom prikrivanja resničnih razlogov za nesrečo.

V nesreči letala je umrlo 38 ljudi. Foto: Reuters

Kot primera je navedel poročanje iz Rusije, ki je krivdo za nesrečo med drugim pripisalo jati ptic ali eksploziji plinske jeklenke na krovu letala.

Alijev, ki ima sicer zelo trdne povezave z Rusijo, je dejal še, da od Rusije pričakuje priznanje krivde za strmoglavljenje letala in kaznovanje odgovornih.

Putin se je opravičil, a ni priznal krivde

Zgornje besede Alijeva so sicer sledile sobotnemu telefonskemu klicu med njim in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, med katerim je Putin priznal, da je v času strmoglavljenja letala delovala ruska zračna obramba, in se Alijevu opravičil, da se je "tragični incident" zgodil v ruskem zračnem prostoru.

Putin v imenu Rusije sicer ni sprejel krivde za nesrečo letala. Odgovornost za delovanje ruske zračne obrambe v času, ko naj bi azerbajdžansko letalo zadeli izstrelki, je sicer naprtil Ukrajini, ki naj bi z droni ravno takrat napadala cilje v Rusiji.

Letalo Embraer 190 azerbajdžanske družbe Azerbaijan Airlines (let J2-8243) je v sredo vzletelo iz Bakuja in poletelo proti mestu Grozni. Zaradi slabih vremenskih razmer ni moglo pristati v Groznem, zato so ga preusmerili na drugo letališče. Letalo je prečkalo Kaspijsko morje in nato krožilo nad območjem, kjer je na koncu strmoglavilo blizu mesta Aktau na zahodu Kazahstana. Umrlo je 38 od skupno 67 ljudi na krovu letala. (STA)