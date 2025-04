To je osumljenec trojnega umora v Nemčiji

V Nemčiji še vedno iščejo osumljenca trojnega umora v Weitefeldu, ki je po navedbah policije 61-letni Alexander Meisner, za katerega je državno tožilstvo razpisalo tiralico. Domnevni storilec ima tri brazgotine in tetovažo v cirilici in je še vedno na begu.

Žrtve umora, ki se je zgodil v stanovanjski hiši na zahodu Nemčije, so 47-letni moški, njegova 44-letna žena in njun 16-letni sin. Osumljenec naj bi umore zagrešil v zgodnjih jutranjih urah in v času, ko so se policisti približali hiši, s kraja pobegnil.

Motiv zločina še ni znan in trenutno ni dokazov, da je bil morilec v sorodstvenem razmerju z žrtvami, poroča Speigel.

Po do zdaj zbranih podatkih preiskave je osumljenec uporabil strelno orožje, na žrtvah pa so našli tudi vbodne rane. Odrejena obdukcija še ni končana, so sporočili z državnega pravobranilstva.

Policijo je na pomoč v soboto ponoči okoli 3.45 poklicala 44-letna žrtev, ki pa je bila ob prihodu policistov že mrtva. Vsa tri trupla so odkrili v eni sobi.

Razpisana tiralica

Osumljenec, ki ga iščejo, je moški, visok 174 centimetrov in težak 74 kilogramov. Ima rjave lase in sivomodre oči.

Brazgotine ima na desni nadlakti, levi podlakti in eni obrvi. Na zadnji strani njegove leve roke je tetovaža v cirilici, v prevodu ime Katja.

Alexander Meisner leta 2015 Foto: Rheinland Pfalz, nemška policija