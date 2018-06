To je novo azijsko velemesto, v katero boste lahko leteli iz Zagreba

Korean Air je pred dnevi napovedal, da bo septembra in oktobra povezoval glavni mesti Južne Koreje in Hrvaške, in sicer ob torkih, četrtkih in sobotah z letali airbus A330-200.

Med zimskim voznim redom bo letel ob ponedeljkih, sredah in petkih z letalom boeing 787-9 dreamliner. Kot so dodali v družbi, bo prodaja vozovnic stekla kmalu.

Povezava z Južno Korejo je posledica večjega interesa južnokorejskih turistov za obisk Hrvaške. Lani jo je obiskalo nekaj manj kot 500 tisoč ljudi iz Južne Koreje.

Zagreb bo s tem dobil tretjo redno letalsko linijo z Azijo. Letalska družba Emirates enkrat tedensko povezuje Zagreb in Dubaj, Qatar Airways pa dvakrat tedensko Zagreb in Doho.

Medtem je španska letalska družba Iberia napovedala, da vzpostavlja redno poletno povezavo med Madridom in Dubrovnikom ter Splitom in Zagrebom. Prvič po letu 2008, ko je stekla povezava med Španijo in Hrvaško, bo tudi v zimskem času dvakrat tedensko s Španijo povezovala Zagreb in Dubrovnik.