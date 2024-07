To je moški, ki je po strelskem pohodu sedel v kavarno in si naročil pijačo

Upokojeni vojaški policist 51-letni Krešimir P. se je nekaj po 10. uri odpravil na strelski pohod. V domu starejših občanov v kraju Daruvar na Hrvaškem je ubil šest ljudi, več jih je ranil. Ena od žrtev je bila njegova mama, ki naj bi bila v domu starejših nastanjena že deset let.

Po neuradnih informacijah portala Mojportal.hr je Krešimir, tako kot vsako dopoldne, pred gasilskim domom pil pivo, nato pa hišnika prosil, naj ga odpelje v mesto. Ker je ta imel delo, ga je zavrnil. "Mislil sem, da mora iti do bankomata ali kaj podobnega. Še na misel mi ni padlo, da namerava storiti kaj takega. In potem slišim to. Ne vem, kaj naj rečem, v šoku sem," je za omenjeni portal povedal hišnik.

V kavarni naročil pijačo za vse goste

Preden se je odpravil v dom starejših občanov, se je ustavil v bližnji kavarni Daruvar, kjer si je naročil pijačo in pogostil goste, ki so bili takrat v kavarni. Kot so povedali, je bil videti miren, v nekem trenutku pa je rekel le, da bo nekaj naredil.

Napotil se je v dom starejših občanov in začel streljati. Ubil je svojo mamo, tri stanovalce in zaposlenega ter ranil več ljudi. Nato je mirno odšel na ulico in se vrnil v kavarno, kjer se je odločil počakati na policijo. Po pričevanjih se je usedel v kavarno in naročil pijačo, pištolo pa odložil na mizo.

