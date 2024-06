To je mistična sila, ki je Rusijo pahnila v srednji vek

Stalni beg možganov in pomanjkanje financiranja nista edini razlog, da je ruska znanost trpela v letih po razpadu Sovjetske zveze, v Moscow Timesu piše novinarka Jelizaveta Verejkina (ta zdaj sodeluje z norveškim medijem Barents Observer). Škodljiv za rusko znanost je bil tudi porast psevdoznanosti.

Psevdoznanstvena odkritja v Rusiji

Fizik, nekdanji vodja laboratorija na sanktpeterburškem Inštitutu Ioffe in predsednik komisije za psevdoznanost Jevgenij Aleksandrov je tako v pogovoru omenjal psevdoznanstvena odkritja v Rusiji, kot so kvantumski bioregulator, korektor avre in gravitacijsko orožje.

Kot največjega psevdoznanstvenika v Rusiji Aleksandrov omenja poslovneža in nekdanjega zapornika Viktorja Petrika. Pred leti je zaslovel v Rusiji, ker je trdil, da lahko s svojim izumom spreminja radioaktivno vodo v pitno. Petrik se je tudi razglašal za člana sedmih univerz, ki si jih je preprosto izmislil.

Slepar, ki je obljubljal razstrupljanje radioaktivne vode

V začetku 21. stoletja je Petrik postal tesen sodelavec ruske politične elite, zelo dobre povezave je imel z nekdanjim predsednikom dume Borisom Grizlovom. Namestnica Grizlova Svetlana Orlova je celo dejala, da celotna Ruska akademija znanosti ne odtehta Petrika.

Pred leti je ruski državni denar dobil celo poslovnež sumljivega slovesa in psevdoznanstvenik Viktor Petrik, ki je trdil, da je izumil način, kako zaradi sevanja onesnaženo vodo spremeniti v pitno. Na simbolični fotografiji: steklenica s tekočino, posneta v kraju Pripjet pri Černobilu, kjer se je leta 1986 zgodila jedrska nesreča. Foto: Guliverimage

Petriku je uspelo uveljaviti svoj projekt domnevnega očiščevanja voda (poimenoval ga je Šojgu, po takratnem ruskem obrambnem ministru Sergeju Šojguju), a se je na koncu izkazalo, da je radioaktivna voda zaradi Petrikovih filtrov postala še bolj strupena. Tudi Šojgu je zahteval, da se njegov priimek umakne iz projekta.

Zakaj so okultni mistiki in zdravilci priljubljeni v Rusiji

"Zakaj so okultni mistiki in zdravilci še vedno tako priljubljeni v Rusiji? Ker jih imajo mediji radi! Vzemite katerikoli časopis ali prižgite televizijo. Videli boste oddaje, članke in oglase za zdravilce, ki domnevno lahko zdravijo smrtonosne bolezni, pomagajo ljudem najti moža ali žene, odpravijo uroke," je pojasnil Aleksandrov in dodal, da je še bolj absurdno to, da ti šarlatani sodelujejo z državo.

Na primer leta 2013 je bila konferenca o kriminologiji, ki je vključevala sekcijo, posvečeno tako imenovanim netradicionalnim načinom pridobivanja informacij od kriminalcev. Hipnotizerji in okultni mistiki so bili predstavljeni kot tisti, ki lahko pomagajo pri preiskavi zločinov z ogledovanjem fotografij žrtev. "Kakšen srednjeveški pristop!" se je jezil Aleksandrov.