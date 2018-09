Težko pričakovana Woodwardova knjiga o Trumpu končno na prodaj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ugledni ameriški novinar Bob Woodward knjigo promovira že teden dni. V ponedeljek zvečer pa se je oglasil pri komiku Stephenu Colbertu, ki se je pošalil, da bi moral avtor konec knjige umestiti v uvod. Na koncu knjige Woodward namreč navaja Trumpovega odvetnika Johna Dowda, ki se je menda komaj zadržal, da ni predsedniku zabrusil, da je "lažnivec".

Odvetnik predsedniku namignil, da bo končal med zaporniki

Dowd in Trump sta imela vaje pred morebitnim predsednikovim zaslišanjem pred preiskovalci posebnega državnega tožilca Roberta Muellerja, ki preiskuje vmešavanje Rusije v ameriške predsedniške volitve leta 2016. Dowd je sčasoma ugotovil, da Trump ne sme na zaslišanje, ker ni sposoben govoriti resnice. Trumpu je dejal, da je, kar zadeva resnico, "invalid", in mu pojasnil, da bo končal v "oranžni obleki", kakršno nosijo zaporniki.

Ameriški predsednik Donald Trump je Woodwarda že označil za predstavnika lažnih medijev, ki širijo lažne novice. Foto: Reuters

Woodwardova knjiga temelji na izčrpnih pogovorih s člani Trumpove vlade, ti so v njej tudi navedeni in citirani. Večina omenjenih se v javnosti brani z zanikanji izrečenega. Bistvena ugotovitev knjige je, da bi moralo biti Američane strah človeka, ki jih vodi, ker je impulziven, trmast, svojeglav in brez znanja. Zaradi tega ga poskušajo njegovi sodelavci onemogočiti z raznimi triki, kot sta skrivanje dokumentov ali preprosto ignoriranje ukazov.

Woodwardova knjiga že pred izidom peta najbolje prodajana knjiga na Amazonu

Trump je Woodwarda do prvih objav informacij o knjigi zelo hvalil, zdaj pa ga meče v koš z drugimi "lažnimi mediji" in celo grozi, da bo sam napisal knjigo o sebi, ki bo resnična. Američani se bodo tako morali odločiti med kredibilnostjo odkritelja afere Watergate in dvakratnega Pulitzerjevega nagrajenca, ki je napisal knjige o vseh predsednikih ZDA od Richarda Nixona naprej, ter med predsednikom, ki je po štetju Washington Posta doslej v obdobju vodenja ZDA izrekel petkrat več laži, kot je dni v letu.

Za povrhu je New York Times pretekli teden objavil anonimni prispevek visokega člana vlade, ki govori o delovanju odporniškega gibanja v vladi za brzdanje najhujših Trumpovih impulzov. Trumpovih podpornikov Woodwardova knjiga ne bo omajala v njihovi veri, vendar pa je tudi Nixon v obdobju odstopa zaradi afere Watergate imel trdno podporo okoli 30 odstotkov Američanov.

Woodwardova knjiga je bila že pred izidom peta najbolje prodajana knjiga na Amazonu v letošnjem letu. Na prvem mestu knjig, povezanih s Trumpom, je še vedno knjiga novinarja Michaela Wolffa Ogenj in bes, knjiga nekdanjega direktorja FBI Jamesa Comeyja pa že zaostaja za Woodwardovim Strahom, za to knjigo prednaročila namreč podirajo vse rekorde.