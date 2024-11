Težka usoda policista: včeraj povzročil hudo prometno nesrečo, pred leti ustrelil moškega

V soboto se je v Podgradini pri Opuzenu zgodila huda prometna nesreča. 42 -letni voznik, sicer policist, je zunaj službenega časa vozil osebno vozilo in na poti iz Dubrovnika proti Splitu v nepreglednem ovinku zapeljal na nasprotni vozni pas.

V prometni nesreči udeležena štiri vozila

Najprej je trčil v vozilo dubrovniških registrskih oznak, ki ga je iz nasprotne smeri pripeljal 47-letnik, nato pa je trčil še v drugo osebno vozilo dubrovniških registrskih oznak. Slednje vozilo je zaradi udarca odbilo in je trčilo v kovinsko odbojno ograjo, nato pa še v osebni avtomobil dubrovniških registrskih oznak, ki ga je vozil 47-letnik, ki je bil v nesreči lažje poškodovan.

Osebno vozilo 42-letnega povzročitelja prometne nesreče je zaradi udarca in premikanja zadelo še osebno vozilo zagrebških registrskih oznak, ki se je prav tako peljalo v smeri Dubrovnika.

V nesreči sta umrli dve osebi, pet je bilo poškodovanih, na vozilih pa je nastala velika materialna škoda.

Pred desetimi leti na lovu v ramo ustrelil moškega

Isti moški, takrat 31-letni policaj, pa je pred desetimi leti bil osumljen storitve kaznivega dejanja zoper javno varnost iz malomarnosti. Policija je takrat sporočila, da je 31-letni policist izven službe bil udeležen v organiziranem lovu na območju Lipovca v občini Slivno, pri čemer je nenamerno v ramo ustrelil 62-letnega moškega, ki je na istem območju izvajal nedovoljen lov-krivolov.

Ustreljenega lovca so obdržali na zdravljenju v bolnišnici, policista pa so zaradi suma storitve kaznivega dejanja zoper javno varnost iz malomarnosti predali pripornemu nadzorniku dubrovniško-neretvanske policijske uprave. Policist je bil po sodnem postopku oproščen in se je vrnil na delovno mesto.

Zdaj pa je žal zagrešil veliko hujše kaznivo dejanje, zato bo lahko kaznovan z zaporno kaznijo od enega do osmih let.