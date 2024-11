V zvezni državi New York so nadzorne kamere ujele neverjeten prizor. Posnetek prikazuje tovornjak, ki se zaleti v manjši tovornjak delavca, ki opravlja dela na cesti. Videti je, da je delavec prihajajoči tovornjak še pravočasno zagledal in hitro stekel stran. Delavec jo je na srečo odnesel brez posledic, njegovo delovno vozilo pa je povsem uničeno.