Terorist zajel več talcev v trgovini na jugu Francije

Oborožen moški je zajel več talcev v trgovini v mestu Trebes na jugozahodu Francije. Odjeknili so tudi streli. Ubiti naj bi bili najmanj dve osebi. Po nekaterih informacijah so ostali talci zdaj že osvobojeni, napadalec pa je trenutno v trgovini sam z enim policistom.

Napadalec se je izrekel za privrženca teroristične skupine Islamska država, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo francosko tožilstvo.

Pred tem je v bližnjem mestu Carcassonne prišlo do strelskega napada na policista, ki je bil pri tem ranjen, a ni v kritičnem stanju. Zaenkrat še ni jasno, ali sta incidenta povezana in ali gre morda za istega napadalca.

Na območje okoli supermarketa v Trebesu je prišla množica policistov in zaprla območje za javnost, še poroča AFP. zajetih naj bi bilo osem talcev.

Če se bo potrdila povezava z IS, bo to prvi napad te skupine po prihodu Emmanuela Macrona na položaj francoskega predsednika maja lani.

V Franciji so sicer oktobra lani odpravili izredne razmere, a v državi še vedno vlada visoka napetost zaradi niza terorističnih napadov, ki se je začel leta 2015 z napadom na uredništvo satiričnega tednika Charlie Hebdo v Parizu.

Zadnji večji teroristični napad se je v Franciji zgodil 14. julija 2016, ko so teroristi z vozilom ubili 86 ljudi v mesu Nice.

Najbolj smrtonosen pa je bil niz napadov v Parizu leta 2015, ko je več teroristov v roku dveh dni streljalo in metalo bombe na glasbeno prizorišče, športni stadion in več barov in restavracij. Ubitih je bilo 130 ljudi, še okoli 370 pa je bilo ranjenih. Največ smrtnih žrtev, in sicer 90 ljudi je bilo ubitih med napadom na koncert Eagles of Death Metal v Bataclanu.