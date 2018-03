V Franciji v preteklih letih več terorističnih napadov: v največjem umrlo 130 ljudi

Foto: Reuters

2012 - sedem ubitih, pet poškodovanih

Od 11. do 22. marca - V francoskih mestih Toulouse in Montauban je 23-letni Mohammed Merah z alžirskimi koreninami v 11 dneh v judovski šoli ubil tri otroke, stare tri, šest in osem let, ter učitelja, nato pa še tri vojake. Še pet ljudi je ranil, potem pa so ga 22. marca policisti po dolgem obleganju ubili v njegovem stanovanju v Toulousu.

23-letnik je ubil tudi tri otroke, stare tri, šest in osem let. Foto: Reuters

2015 - 17 ubitih, 22 poškodovanih

7. in 9. februar - Brata Said in Cherif Kouachi sta napadla sedež satirične francoske revije Charlie Hebdo v Parizu. Ubila sta 12 ljudi, med katerimi so bili urednik in karikaturisti, ki so večkrat upodobili preroka Mohameda. Naslednji dan je tretji napadalec Amedy Coulibaly umoril policistko, potem pa v judovski trgovini ustrelil še štiri ljudi. Brata Kouachi in Coulibalyja so policisti ustrelili med ločenimi pogajanji s talci.

Zamaskirana brata, 32-letni Cherif in 34-letni Said Kouachi, sta vdrla na sedež satiričnega časnika in začela streljati na ustvarjalce časopisa. Foto: Reuters

2015 - 130 ubitih, 368 ranjenih

13. in 14. november - Najbolj smrtonosen je bil niz napadov v Parizu, ko je več teroristov v dveh dneh streljalo in metalo bombe na glasbeno prizorišče, športni stadion ter več barov in restavracij. Ubitih je bilo 130 ljudi, še okoli 370 pa jih je bilo ranjenih. Največ smrtnih žrtev, in sicer 90 ljudi, je bilo ubitih med napadom na koncert Eagles of Death Metal v klubu Bataclan.

90 ljudi je bilo ubitih med napadom na koncert Eagles of Death Metal v klubu Bataclan. Foto: Reuters

2016 - 84 ubitih, 434 ranjenih

14. julij - Tovornjak je zapeljal v množico, ki je dan Bastilje praznovala v južnem francoskem mestu Nica. Voznik se je po promenadi vozil dva kilometra, pri tem pa ubil 84 ljudi, med drugim tudi otroke. Priče so povedale, da je voznik tovornjaka vozil izjemno hitro in pri tem sunkovito zavijal, da bi povozil čim več ljudi. Na kraju dogajanja ga je ustrelila policija.

Prebivalci mesta Nica se vsako leto spomnijo na žrtve napada iz leta 2016. Foto: Reuters

2017 - dva ubita

1. oktober - Zadnji napad se je zgodil pred slabega pol leta, ko je moški z nožem napadel ter do smrti zabodel 17- in 20-letnico na postaji Marseille-Saint-Charles. Priče pravijo, da je med napadom kričal "Allahu Akbar", odgovornost pa je prevzela IS. Napadalca so ubili policisti.

Francoska policija in vojska stražita ulico blizu postaje Saint-Charles, potem ko so ustrelili napadalca. Foto: Reuters

V zadnjem desetletju se je v Franciji zgodilo več manjših napadov, v katerih je v streljanju, bombnem napadu ali napadu z nožem umrla najmanj ena oseba.