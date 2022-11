Tanja Fajon: Če bo treba, bomo po vstopu Hrvaške v schengen na meji uvedli nadzor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenija je pripravljena na meji s Hrvaško po vstopu sosednje države v schengensko območje uvesti nadzor, ko ali če bo to potrebno, je po današnjem zasedanju zunanjih ministrov EU povedala slovenska ministrica Tanja Fajon. Slovenija si po njenih besedah ne želi, da bi s porastom števila nezakonitih migrantov postala nekakšen žep.

Ministrica Fajonova je zaradi naraščajočega števila prihodov nezakonitih migrantov v EU dejala, da lahko za Slovenijo notranji nadzor, ki ga izvaja več držav članic schengna in je v nasprotju s pravom EU, predstavlja resen problem in velik izziv, posebej, ker imamo že na meji z Avstrijo občasne notranje kontrole.

"Zdaj, ko bo Hrvaška vstopila v schengen, si seveda ne želimo, da bi s porastom nezakonitih prebežnikov, priseljencev, beguncev Slovenija postala nekakšen žep," je poudarila.

Nujna so jasna pravila, reforma se mora zgoditi

Zato ves čas opozarja svoje kolege v EU, da je treba v schengnu postaviti jasna pravila, omejiti notranji nadzor, če ta res ni potreben. Reforma, ki že nekaj let poteka, se mora resnično zgoditi, sicer bo schengen lahko resno ogrožen. Ministrica si ne želi, da bi bila širitev v Hrvaško, Romunijo in Bolgarijo neuspeh za vse, tudi za Slovenijo.

Povedala je, da Slovenija razmišlja tudi o uvedbi nadzora na meji s Hrvaško po njenem vstopu v schengensko območje. "Slovenija je pripravljena, da z naslednjim dnem, tednom, mesecem, ko bo to ali če bo to potrebno, tudi sama uvede notranje kontrole. Na to opozarjamo tudi v pogovorih s svojimi sogovorniki," je na novinarski konferenci po zasedanju zunanjih ministrov EU povedala ministrica Fajonova.

Razprava na vladi v četrtek

Slovensko stališče, ki ga je pripravilo notranje ministrstvo, bo vlada obravnavala v četrtek, je povedala zunanja ministrica. Notranje ministrstvo predlaga, da Slovenija podpre hrvaški vstop v schengen, s čimer se strinja tudi zunanja ministrica. Ob gradivu je pripravljena še enostranska izjava, ki potrjuje, da Slovenija spoštuje arbitražno razsodbo in da vztraja pri njeni implementaciji, ko gre za reševanje vprašanj glede meje.

Razprava na vladi bo pokazala, ali obstaja soglasje glede tega, je še povedala ministrica in dodala, da se soglasje nakazuje. Nato bodo gradivo in izjavo obravnavali še pristojni odbori državnega zbora, je napovedala Fajonova.

Pri tej enostranski izjavi gre sicer za nacionalno izjavo posamezne države članice, ki se poda ob sklepu zasedanja Sveta EU. Če bo potrjena, bo slovenska izjava glede arbitraže podana ob sklepu o odločitvi Sveta o hrvaškem vstopu v schengen.