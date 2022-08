"Absolutno podpiramo vstop Hrvaške v Scehngen, ob tem pričakujemo ..."

Velik del današnjega srečanja, ki mu je sledila skupna izjava na mejnem prehodu Obrežje, je bil po besedah Bobnarjeve namenjen prav času, ko bo Hrvaška vstopila v schengensko območje, kar bi se morda lahko zgodilo 1. januarja. V današnjih pogovorih so se namreč v velikem delu posvetili pripravi sporazuma o sodelovanju obeh policij, ki je po besedah Bobnarjeve "bistven in zelo pomemben za obdobje", ko bo Hrvaška članica schengna, in priprava katerega je bila več let na mrtvi točki. Danes so po besedah ministrice naredili velik korak naprej pri njegovi pripravi.

To pričakujejo od hrvaških kolegov

Slovenska ministrica je poudarila, da Slovenija absolutno podpira čimprejšnji vstop Hrvaške v schengenski prostor. "Ob tem pa seveda pričakujemo, da hrvaški kolegi v popolnosti izvajajo nadzor na zunanji meji in izpolnijo vse preostale naloge, ki izvirajo iz schengenskega pravnega reda," je dejala.

Foto: STA Tako Bobnarjeva kot Božinović sta se strinjala, da je vstop Hrvaške v schengenski prostor v interesu obeh držav, pri čemer je hrvaški zunanji minister poudaril, da bo ukinitev nadzora na meji med državama bistveno olajšala potovanja in življenje vsem. Po njegovih besedah je namreč težko najti dve državi, katerih državljani toliko medsebojno potujejo, počitnikujejo in sodelujejo. "Zato je tudi naloga naših vlad, da sprejemamo kakovostne in življenjske rešitve, da bi izpolnili tisto, kar državljani od nas pričakujejo, to je, da s čim manj administracije nadaljujejo življenje pred epidemijo in migrantsko krizo," je dejal.

Božinovića veseli, da je v letošnjem letu mejo s Hrvaško prešlo že več kot 1,7 milijona Slovencev, kar je 30 odstotkov več kot leto prej, kar pomeni, "da se življenje vrača v normalo, kar nas veseli", je dejal.

Slovenija in Hrvaška beležita povečano število nezakonitih prehodov

Druga osrednja tema srečanja, ki se je zgodilo na povabilo Bobnarjeve, so bile migracije, kjer so ugotovili, da tako Hrvaška kot Slovenija v letošnjem letu beležita povečano število nezakonitih prehodov meje v primerjavi z letoma 2020 in 2021. Po besedah Bobnarjeve ugotavljajo predvsem znaten porast migrantov iz Indije, Burundija in s Kube. "Ti zakonito prihajajo na območje Balkana, potem pa nezakonito prestopajo naše državne meje, kar je zagotovo pojav, ki zahteva razpravo in ukrepanje tudi na ravni EU," je dejala.

Poudarila je, da bo Slovenija ne glede na to nadaljevala odstranjevanje žične in panelne ograje, saj da ograje ne morejo preprečiti migracij. Slovenska vojska po njenih besedah trenutno vsak delovni dan odstrani od 150 do 200 metrov žične ograje, ministrstvo pa že pripravlja javno naročilo za izbor izvajalca, ki bo v nadaljevanju odstranil tudi panelno ograjo.

Božinović je menil, da gre odstranjevanje ograje predvsem "na roko ljudem na obmejnem območju", kot tudi, da je porast nezakonitih prehodov meje predvsem posledica povečanega pritiska migrantov na zunanje meje EU. Poudaril je pomen tesnega sodelovanja obeh policij, ko gre za preprečevanje nezakonitih prehodov meje, in dodal, da si bo Hrvaška zanj vsekakor prizadevala.